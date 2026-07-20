В Янино пройдут дополнительные профилактические рейды по местам проживания цыган. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил в ходе «прямой» линии, отвечая на обращение местной жительницы, пожаловавшейся на беспорядок.

По словам главы региона, вопрос остается непростым, однако власти совместно с правоохранительными органами уже проводят подобные мероприятия в разных районах области.

«Что касается цыган, то тема сложная, но решаемая. Периодически мы проводим так называемые специализированные воспитательные рейды, чтобы неоседлые цыгане или «вольные» цыгане, чтобы их немножко приводить в чувство и обязывать заниматься нормальным образом жизни соблюдать законодательство», — отметил Александр Дрозденко.

Губернатор добавил, что намерен обратиться в комитет правопорядка и безопасности Ленобласти, а также в региональное управление МВД с просьбой отдельно изучить ситуацию в Янино.По итогам проверки профильные ведомства рассмотрят возможность проведения дополнительных профилактических мероприятий на территории населенного пункта.