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Новости Социум

В Янино пройдут профилактические рейды по местам проживания цыган

В Янино пройдут дополнительные профилактические рейды по местам проживания цыган. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил в ходе «прямой» линии, отвечая на обращение местной жительницы, пожаловавшейся на беспорядок.

По словам главы региона, вопрос остается непростым, однако власти совместно с правоохранительными органами уже проводят подобные мероприятия в разных районах области.

«Что касается цыган, то тема сложная, но решаемая. Периодически мы проводим так называемые специализированные воспитательные рейды, чтобы неоседлые цыгане или «вольные» цыгане, чтобы их немножко приводить в чувство и обязывать заниматься нормальным образом жизни соблюдать законодательство», — отметил Александр Дрозденко.

Губернатор добавил, что намерен обратиться в комитет правопорядка и безопасности Ленобласти, а также в региональное управление МВД с просьбой отдельно изучить ситуацию в Янино.По итогам проверки профильные ведомства рассмотрят возможность проведения дополнительных профилактических мероприятий на территории населенного пункта.

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Теги

цыгане Янино Дрозденко Ленобласть прямая линия
Новости Происшествия

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

С разницей в несколько часов на автозаправках района произошло два возгорания. В одном из них подозревают подростка.

Полиция устанавливает причастных к поджогам двух АЗС на территории Всеволожского района Ленинградской области. Оба происшествия случились с разницей в несколько часов.

По имеющейся информации, первый инцидент произошел на автозаправке в Буграх днем, 20 июля. Там подросток бросил зажигательную смесь в сторону АЗС и скрылся. Злоумышленника разыскивает полиция.

Спустя несколько часов, в районе 18:30, возгорание произошло на АЗС в Заневском городском поселении, передает 78.ru. Расстояние до заправки, где произошёл пожар в первый раз, оставляет 10 километров. Правоохранители также ведут розыск виновника ЧП и выясняют, связаны ли инциденты между собой.

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Теги

поджог АЗС Всеволожский район

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