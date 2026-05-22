Полиция устроила масштабный рейд по цыганским домам в деревне Верхние Осельки

Новости Происшествия

Полиция устроила масштабный рейд по цыганским домам в деревне Верхние Осельки

Полиция провела масштабный рейд по деревне Верхние Осельки, где проживают представители цыганского народа.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники правопорядка проверили 47 жилых строений, 281 человека и 76 транспортных средств. В отделы полиции для дополнительной проверки доставлены 18 человек.

Скрин видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

По итогам рейда составлено 23 административных протокола, в том числе за нарушения в сфере безопасности дорожного движения, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нарушения в области охраны окружающей среды. Также выявлено 21 незаконное подключение к коммунальным сетям, по которым ведется процессуальная проверка.

Военкомат вручил пять повесток. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками также провели проверки жилых помещений и прилегающих территорий.

Госавтоинспекцией выявлен ряд нарушений ПДД, в том числе управление транспортом без права управления, нарушения правил перевозки, эксплуатации автомобилей и использования ремней безопасности. Один автомобиль помещен на спецстоянку.

цыгане Верхние Осельки Ленобласть Всеволожский район
В Фонд друзей балтийской нерпы поступили пять ослабленных нерпят

В минувшие выходные в фонд друзей балтийской нерпы прибыло пять последних в этом сезоне ладожских нерпят. Все ластоногие находятся в очень плохом состоянии.

Фото: t.me/sealresque

«Последних, потому что все эти нерпульки в очень плохом состоянии, можно сказать на последнем издыхании, а жара случившаяся в прошедший вторник скорее всего добила таких же бедолаг, которые уже не могли плавать и находились на берегах» - пояснили в фонде.

Двое из пациентов имеют серенький балтийский окрас, но их длинные мордочки и голосовые особенности выдают их происхождение. Один из нерпят — белек, который недавно начал линять. Это очень необычно для мая.

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

Фонд друзей балтийской нерпы нерпы Ладожское озеро

