Полиция провела масштабный рейд по деревне Верхние Осельки, где проживают представители цыганского народа.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники правопорядка проверили 47 жилых строений, 281 человека и 76 транспортных средств. В отделы полиции для дополнительной проверки доставлены 18 человек.

По итогам рейда составлено 23 административных протокола, в том числе за нарушения в сфере безопасности дорожного движения, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нарушения в области охраны окружающей среды. Также выявлено 21 незаконное подключение к коммунальным сетям, по которым ведется процессуальная проверка.

Военкомат вручил пять повесток. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками также провели проверки жилых помещений и прилегающих территорий.

Госавтоинспекцией выявлен ряд нарушений ПДД, в том числе управление транспортом без права управления, нарушения правил перевозки, эксплуатации автомобилей и использования ремней безопасности. Один автомобиль помещен на спецстоянку.