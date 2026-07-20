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Александр Дрозденко объяснил проблемы с транспортной доступностью в Янино-1

Александр Дрозденко анонсировал изменения в дорожной сети населенного пункта.

Александр Дрозденко объяснил проблемы с транспортной доступностью в Янино-1 - Александр Дрозденко анонсировал изменения в дорожной сети населенного пункта.
Фото: ЛенТВ24

Вопрос транспортной доступности Янино-1 обсудили на прямой линии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 20 июля. Жительница поселка  обратилась к главе региона с жалобой на работу маршрута №801А, отметив, что устаревшие и малогабаритные автобусы не справляются с пассажиропотоком.

"По транспортной доступности Янино-1 вы абсолютно правы. Несмотря на то, что количество автобусов выделено достаточно прилично, особенно в часы пик, люди стоят в очереди утром, чтобы уехать на работу или по другим делам. Понятно, что нужны большеполые автобусы. В чем проблема? Проблема в том, что Янино-1 сегодня уже город, а улицы — еще когда была Янино-1 было деревней. К сожалению, никто улично-дорожной сетью не занимался”, - отметил губернатор.

Для решения проблемы разрабатывают новую схему дорожного движения. Основная нагрузка по финансированию работ ляжет на застройщиков. Планируется введение одностороннего движения на ряде участков, создание разворотных колец и специальных остановочных карманов, необходимых для безопасного движения больших автобусов. Ожидается, что обновленная схема будет представлена до конца августа. 

Также был поднят вопрос содержания Колтушского шоссе. Жители обеспокоены тем, что современные остановки на участке остаются без должного ухода. Губернатор пояснил, что объект все еще находится в стадии строительства, однако пообещал проработать вопрос передачи уже готовых участков дороги на баланс дорожных служб.

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Теги

Янино-1 Александр Дрозденко
Новости Происшествия

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

С разницей в несколько часов на автозаправках района произошло два возгорания. В одном из них подозревают подростка.

Полиция устанавливает причастных к поджогам двух АЗС на территории Всеволожского района Ленинградской области. Оба происшествия случились с разницей в несколько часов.

По имеющейся информации, первый инцидент произошел на автозаправке в Буграх днем, 20 июля. Там подросток бросил зажигательную смесь в сторону АЗС и скрылся. Злоумышленника разыскивает полиция.

Спустя несколько часов, в районе 18:30, возгорание произошло на АЗС в Заневском городском поселении, передает 78.ru. Расстояние до заправки, где произошёл пожар в первый раз, оставляет 10 километров. Правоохранители также ведут розыск виновника ЧП и выясняют, связаны ли инциденты между собой.

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Теги

поджог АЗС Всеволожский район

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