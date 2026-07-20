weather 14°
$

Главная / Новости / В Рождествено отреставрировали 677 музейных предметов из Ленобласти

Новости Социум Главное

В Рождествено отреставрировали 677 музейных предметов из Ленобласти

В Международном центре реставрации в Рождествено отреставрировали 677 предметов из 30 музеев Ленобласти, а также 370 предметов для российских и иностранных музеев.

В Рождествено отреставрировали 677 музейных предметов из Ленобласти - А также 370 предметов для российских и иностранных музеев.
Фото: администрация ЛО.

Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства региона.

«Я помню, как мы начинали, были предложения передать центр на федеральный уровень, что область не справится с работой. Мы не просто справились, мы шаг за шагом делаем центр одним из лучших на территории страны, а может быть, и европейской части континента», – отметил губернатор Александр Дрозденко.

Вам будет интересно
В Ленобласти отреставрировали литографию Павла Щербова «Базар ХХ века»
В Ленобласти отреставрировали литографию «Базар ХХ века» Павла Щербова. Фото: Музейное агентство Ленобласти «Базар ХХ века» — самая известная ка...
20.07.2026
159

Теги

реставрация Ленобласть Рождествено центр реставрации
Новости Происшествия

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

С разницей в несколько часов на автозаправках района произошло два возгорания. В одном из них подозревают подростка.

Полиция устанавливает причастных к поджогам двух АЗС на территории Всеволожского района Ленинградской области. Оба происшествия случились с разницей в несколько часов.

По имеющейся информации, первый инцидент произошел на автозаправке в Буграх днем, 20 июля. Там подросток бросил зажигательную смесь в сторону АЗС и скрылся. Злоумышленника разыскивает полиция.

Спустя несколько часов, в районе 18:30, возгорание произошло на АЗС в Заневском городском поселении, передает 78.ru. Расстояние до заправки, где произошёл пожар в первый раз, оставляет 10 километров. Правоохранители также ведут розыск виновника ЧП и выясняют, связаны ли инциденты между собой.

Вам будет интересно
Тело 18-летней девушки достали из озера в Лужском районе
Молодая девушка отправилась купаться, но на берег уже не вернулась. В Лужском районе погибла 18-летняя девушка во время купания в озере. Об этом 20 ию...
20.07.2026
99

Теги

поджог АЗС Всеволожский район

Популярное

Россиянам рассказали, как распознать современную прослушку смартфона
Россиянам рассказали, как распознать современную прослушку смартфона

22:30 19.07.2026

В перерыве финала ЧМ-2026 на поле развернули полотно с русскими словами и надписью Russia
В перерыве финала ЧМ-2026 на поле развернули полотно с русскими словами и надписью Russia

06:40 20.07.2026

В Тихвине простились с погибшим на СВО Юрием Гуровым
В Тихвине простились с погибшим на СВО Юрием Гуровым

15:50 20.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться