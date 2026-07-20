В Международном центре реставрации в Рождествено отреставрировали 677 предметов из 30 музеев Ленобласти, а также 370 предметов для российских и иностранных музеев.
Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства региона.
«Я помню, как мы начинали, были предложения передать центр на федеральный уровень, что область не справится с работой. Мы не просто справились, мы шаг за шагом делаем центр одним из лучших на территории страны, а может быть, и европейской части континента», – отметил губернатор Александр Дрозденко.