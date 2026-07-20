Ряд предприятий уже увеличили нормы отпуска горючего.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе прямой линии 20 июля сообщил о постепенной стабилизации топливного рынка.
«Главное, что ситуация для нас не ухудшается, и мы надеемся, что она будет стабилизироваться. Ряд предприятий уже увеличивает нормы отпуска», — сообщил Александр Дрозденко.
По словам губернатора, трудности сохраняются с АИ-95, в то время как поставки дизельного топлива осуществляются в плановом режиме.
Тем временем на федеральных трассах «Кола», «Скандинавия» и «Сортавала» ведется усиленный контроль за запасами топлива. Важным нововведением стало разрешение на заправку горючего в канистры в пределах установленного лимита.
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