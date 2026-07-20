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Александр Дрозденко: ситуация с топливом в Ленобласти постепенно стабилизируется

Ряд предприятий уже увеличили нормы отпуска горючего.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе прямой линии 20 июля сообщил о постепенной стабилизации топливного рынка.

«Главное, что ситуация для нас не ухудшается, и мы надеемся, что она будет стабилизироваться. Ряд предприятий уже увеличивает нормы отпуска», — сообщил Александр Дрозденко.

По словам губернатора, трудности сохраняются с АИ-95, в то время как поставки дизельного топлива осуществляются в плановом режиме. 

Тем временем на федеральных трассах «Кола», «Скандинавия» и «Сортавала» ведется усиленный контроль за запасами топлива. Важным нововведением стало разрешение на заправку горючего в канистры в пределах установленного лимита.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Александр Дрозденко топливо прямая линия
Новости Происшествия

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

С разницей в несколько часов на автозаправках района произошло два возгорания. В одном из них подозревают подростка.

Полиция устанавливает причастных к поджогам двух АЗС на территории Всеволожского района Ленинградской области. Оба происшествия случились с разницей в несколько часов.

По имеющейся информации, первый инцидент произошел на автозаправке в Буграх днем, 20 июля. Там подросток бросил зажигательную смесь в сторону АЗС и скрылся. Злоумышленника разыскивает полиция.

Спустя несколько часов, в районе 18:30, возгорание произошло на АЗС в Заневском городском поселении, передает 78.ru. Расстояние до заправки, где произошёл пожар в первый раз, оставляет 10 километров. Правоохранители также ведут розыск виновника ЧП и выясняют, связаны ли инциденты между собой.

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Теги

поджог АЗС Всеволожский район

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