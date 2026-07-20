В Тосненском районе Ленобласти с 24 июля вводятся временные ограничения на проезд грузового транспорта массой более 3,5 тонны. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Ограничения коснутся нескольких региональных дорог, включая подъезды к Тосно со стороны Великого Новгорода и Петербурга, а также проезд по самому городу. Кроме того, ограничения распространятся на участки трасс Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки (от Вырицы до Шапок), Лисино-Корпус — Радофинниково и подъезд к деревне Гришкино, сообщили в дорожном комитете региона.

Для грузового транспорта разработаны маршруты объезда — по региональным дорогам Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки и Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга, а также по федеральным трассам М-10 «Россия», Р-23 и А-120. Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать требования временной схемы движения.