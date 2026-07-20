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В Тосненском районе ограничат движение грузовиков до конца года

В Тосненском районе Ленобласти с 24 июля вводятся временные ограничения на проезд грузового транспорта массой более 3,5 тонны. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Ограничения коснутся нескольких региональных дорог, включая подъезды к Тосно со стороны Великого Новгорода и Петербурга, а также проезд по самому городу. Кроме того, ограничения распространятся на участки трасс Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки (от Вырицы до Шапок), Лисино-Корпус — Радофинниково и подъезд к деревне Гришкино, сообщили в дорожном комитете региона.

Для грузового транспорта разработаны маршруты объезда — по региональным дорогам Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки и Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга, а также по федеральным трассам М-10 «Россия», Р-23 и А-120. Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать требования временной схемы движения.

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Теги

грузовой транспорт Ограничения Тосненский район Ленобласть грузовик
Новости Происшествия

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

С разницей в несколько часов на автозаправках района произошло два возгорания. В одном из них подозревают подростка.

Полиция устанавливает причастных к поджогам двух АЗС на территории Всеволожского района Ленинградской области. Оба происшествия случились с разницей в несколько часов.

По имеющейся информации, первый инцидент произошел на автозаправке в Буграх днем, 20 июля. Там подросток бросил зажигательную смесь в сторону АЗС и скрылся. Злоумышленника разыскивает полиция.

Спустя несколько часов, в районе 18:30, возгорание произошло на АЗС в Заневском городском поселении, передает 78.ru. Расстояние до заправки, где произошёл пожар в первый раз, оставляет 10 километров. Правоохранители также ведут розыск виновника ЧП и выясняют, связаны ли инциденты между собой.

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Теги

поджог АЗС Всеволожский район

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