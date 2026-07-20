Как сообщил глава региона, из резервного фонда выделили средства на дозакупку этого же числа оборудования. Оно будет дежурить на территории Ленобласти.

Ленинградская область на прошлой неделе направила в Крым партию из 10 мощных электрогенераторов. Об этом 20 июля в ходе прямой линии сообщил глава региона Александр Дрозденко.

“Мы это отправили еще на прошлой неделе, но молчали, потому что очень сложная логистика. Сейчас уже мы получили информацию, что они благополучно разгружены", — уточнил глава региона.

Александр Дрозденко добавил, что для нужд Ленобласти из резервного фонда выделили средства на покупку аналогичного числа генераторов.