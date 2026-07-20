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Справку об участии в СВО теперь можно получить в день обращения в любом МФЦ Ленобласти

В Ленинградской области упрощен порядок получения справки об участии в специальной военной операции. Теперь документ можно оформить и получить в день обращения.

За справкой в любой филиал, отделение или удаленное рабочее место Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг может обратиться гражданин, который в настоящее время принимает участие в СВО по направлению Министерства обороны РФ. Документ выдаётся на бумажном носителе, заверяется подписью и печатью специалиста МФЦ и необходим для получения положенных мер социальной поддержки.

Для граждан, ранее принимавших участие в СВО, а также для членов семей участников специальной военной операции срок оформления справки остаётся прежним — не менее четырех дней. Подробная информация о перечне необходимых документов и порядке оформления опубликована на официальном сайте МФЦ.

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По имеющейся информации, трагедия произошла на озере Омчино. Девушка отправилась купаться и пропала. 

«Для поисковых работ привлечены инспекторы ГИМС, спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области добровольцы <...> Тело извлекли из воды», — указано в сообщении.

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Фото на миниатюре: magnific

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