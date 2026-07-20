В Ленинградской области упрощен порядок получения справки об участии в специальной военной операции. Теперь документ можно оформить и получить в день обращения.

За справкой в любой филиал, отделение или удаленное рабочее место Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг может обратиться гражданин, который в настоящее время принимает участие в СВО по направлению Министерства обороны РФ. Документ выдаётся на бумажном носителе, заверяется подписью и печатью специалиста МФЦ и необходим для получения положенных мер социальной поддержки.

Для граждан, ранее принимавших участие в СВО, а также для членов семей участников специальной военной операции срок оформления справки остаётся прежним — не менее четырех дней. Подробная информация о перечне необходимых документов и порядке оформления опубликована на официальном сайте МФЦ.