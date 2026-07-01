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Мультицентр Ленобласти: более 1500 услуг для участников СВО показали стажёрам «Время героев»

Участники федеральной программы «Время героев» в рамках стажировки посетили Мультицентр социальной и трудовой интеграции. Они ознакомились с работой учебно-производственного отделения, производственного центра интеграции и отдела трудоустройства.

Вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин и председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков рассказали гостям о медицинских возможностях, которые регион предоставляет вернувшимся бойцам.

Уникальные наработки Мультицентра уже тиражируются более чем в 20 регионах России. Здесь участники специальной военной операции могут пройти полный цикл восстановления — от профессиональной диагностики и бесплатного обучения до последующего трудоустройства. В Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО доступно свыше 1500 видов услуг, включая медицинскую и психологическую помощь, профессиональное образование и содействие в поиске работы. Александр Жарков отметил, что с сентября 2024 года медицинскую реабилитацию в Кластере прошли 633 участника СВО.

Александр Кялин подчеркнул, что регион продолжает выстраивать систему помощи защитникам, создавая условия для их достойной мирной жизни. Это комплексная работа комитетов по социальной защите и здравоохранению. В области регулярно проводится акция «Врачи — героям» для обследования бойцов и членов их семей, активно задействуется санаторно-курортный потенциал региона. За прошлый год на медицинскую реабилитацию направлены 1384 демобилизованных участника СВО, из них полный курс прошли более 900. С начала года около 200 защитников направлены на санаторно-курортное лечение.

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Ленинградская область в 2025 году продолжала активно поддерживать участников СВО и их семьи, внедряя новые социальные программы и расширяя уже существующие. Особое внимание уделялось реабилитации, трудоустройству и социальной интеграции бойцов. Обо всём этом и многом другом - читайте у нас. В 2026 году Ленобласть продолжает расширять меры поддержки для участников СВО. Например, полмиллиона рублей получат ветераны в Ленобласти, награжденные госнаградами за участие в СВО. Кроме того ветераны и их семьи получают психологическую помощь

Теги

ветераны СВО мультицентр Кластер комплексного сопровождения Ленобласть
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Четверг в Ленобласти будет дождливым

В Ленинградской области 2 июля будет облачно.

Четверг в Ленобласти будет дождливым - Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, местами до +10°С, днем - +16…+21°С.
Фото: Freepik.

Ночью на западе ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Днем осадки сохранятся, местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, местами до +10°С, днем - +16…+21°С.

Ветер ночью восточный, северо-восточный от слабого до умеренного, днем северо-западный, западный умеренный.

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Ленобласть погода дожди лето

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