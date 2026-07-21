Компанию «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» оштрафовали на один миллион рублей за нарушение сроков подключения четырех жителей к электросетям.

Как сообщили в УФАС по Ленинградской области, граждане пожаловались на длительное бездействие сетевой организации при исполнении договоров технологического присоединения.

Антимонопольное ведомство установило, что компания допустила просрочки по четырем договорам, заключенным с физическими лицами в 2025 году. Задержки составили от двух до шести месяцев.

АО «ЛОЭСК» привлекли к административной ответственности за нарушение порядка подключения к электросетям. Отягчающим обстоятельством стало повторное нарушение. В 2025 году компанию уже привлекали к ответственности за несоблюдение сроков технологического присоединения.

Ранее, в марте 2026 года, ЛОЭСК оштрафовали на 300 тысяч рублей после жалобы жительницы Выборга на нарушения при подключении к электросетям.