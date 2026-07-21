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Новости Происшествия

Электросетевую компанию оштрафовали на 1 млн за нарушение сроков в Ленобласти

Компанию «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» оштрафовали на один миллион рублей за нарушение сроков подключения четырех жителей к электросетям.

Как сообщили в УФАС по Ленинградской области, граждане пожаловались на длительное бездействие сетевой организации при исполнении договоров технологического присоединения.

Антимонопольное ведомство установило, что компания допустила просрочки по четырем договорам, заключенным с физическими лицами в 2025 году. Задержки составили от двух до шести месяцев.

АО «ЛОЭСК» привлекли к административной ответственности за нарушение порядка подключения к электросетям. Отягчающим обстоятельством стало повторное нарушение. В 2025 году компанию уже привлекали к ответственности за несоблюдение сроков технологического присоединения.

Ранее, в марте 2026 года, ЛОЭСК оштрафовали на 300 тысяч рублей после жалобы жительницы Выборга на нарушения при подключении к электросетям.

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Теги

Ленинградская область ЛОЭСК
Новости Происшествия

Из леса в Гатчинском округе вывели 90-летнюю женщину

Пожилую женщину нашли ночью 21 июля в лесу возле СНТ «Корвет-Витязь» в Гатчинском округе Ленинградской области.

Из леса в Гатчинском округе вывели 90-летнюю женщину - Пожилую женщину нашли ночью 21 июля в лесу возле СНТ «Корвет-Витязь» в Гатчинском округе Ленинградск
Фото: t_me/acclenobl/4154

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе региона, 90-летняя пенсионерка заблудилась вечером 20 июля. На ее поиски направились сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно.

По данным ПСО «Экстремум», женщина зашла в лес после 15:00, а к 20:45 поняла, что не может найти дорогу обратно. С собой у нее был мобильный телефон, по которому она вызвала помощь. Спасатели обнаружили пенсионерку, вывели ее из леса и передали родственникам.

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Теги

Гатчинский округ Тосно

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