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Пьяный петербуржец упал в Неву. Его обнаружили в шоковом состоянии

Мужчину в возрасте 37 лет госпитализировали после падения в Неву 19 июля около 02:00 у Свердловской набережной в Санкт-Петербурге.

Пьяный петербуржец упал в Неву. Его обнаружили в шоковом состоянии - Мужчину в возрасте 37 лет госпитализировали после падения в Неву 19 июля около 02:00 у Свердловской
Фото: ГУ Росгвардии

Как сообщили 20 июля в региональном ГУ Росгвардии, информацию о человеке за бортом экипажу служебного катера ОМОН «Балтика» передали с прогулочных судов. Росгвардейцы обнаружили мужчину в шоковом состоянии на пути следования речного транспорта и подняли его из воды.

Пострадавшего доставили на берег, выдали ему сухую одежду и горячий чай, после чего вызвали скорую помощь. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После оказания первой помощи медики увезли его в больницу.

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20.07.2026
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Санкт-Петербург росгвардия
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Гарик Сукачев, Газманов и мотопарад: опубликована программа мотофестиваля «Балтик Ралли» в Выборге

С 23 по 26 июля Выборг вновь станет столицей байкерского движения – в городе пройдет мотофестиваль «Балтик Ралли», который традиционно собирает тысячи гостей из разных регионов России. Организаторы уже опубликовали программу мероприятия.

Гарик Сукачев, Газманов и мотопарад: опубликована программа мотофестиваля «Балтик Ралли» в Выборге - Фестиваль, проходящий под патронажем губернатора Ленобласти, объединит концерты, мотопробеги, спорти
Фото: сайт «Балтик Ралли»

Фестиваль, проходящий под патронажем губернатора Ленобласти, объединит концерты, мотопробеги, спортивные соревнования и памятные акции. В этом году на сцену выйдут известные российские артисты: 24 июля перед зрителями выступит Гарик Сукачев, 25 июля — Олег Газманов и группа «Чиж & Co», а завершит музыкальную программу 26 июля Александр Скляр вместе с группой «Ва-банкъ».

В программе фестиваля также запланированы вечеринка в яхт-клубе «Лавола», акция «Бессмертный мотополк», открытие второй очереди мемориала «МотоПарк Мира на поле Пасхина», мотосвадьба, парады байкеров, соревнования по фигурному вождению и мотогонки.

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Кроме того, гостей ждут экскурсии на мотоциклах, выставка кастомных байков, клуб знакомств, а также турниры по теннису и домино. Организаторы предлагают участникам приехать в народных костюмах и привезти флаги своих городов и мотоклубов.

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