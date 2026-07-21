Мужчину в возрасте 37 лет госпитализировали после падения в Неву 19 июля около 02:00 у Свердловской набережной в Санкт-Петербурге.

Как сообщили 20 июля в региональном ГУ Росгвардии, информацию о человеке за бортом экипажу служебного катера ОМОН «Балтика» передали с прогулочных судов. Росгвардейцы обнаружили мужчину в шоковом состоянии на пути следования речного транспорта и подняли его из воды.

Пострадавшего доставили на берег, выдали ему сухую одежду и горячий чай, после чего вызвали скорую помощь. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После оказания первой помощи медики увезли его в больницу.