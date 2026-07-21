Жительница Сланцев, ветеран труда и бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей Антонина Федорова отметила 95-летие. Именинница получила поздравительные письма от Владимира Путина и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Антонину Федорову также навестили глава Сланцевского района Вадим Богданов и председатель совета ветеранов войны и труда Станислав Сиряк. Они вручили женщине цветы и памятный подарок.

Антонина Федорова родилась 17 июля 1931 года в Псковской области. В начале 1943 года ее вместе с матерью и младшими братьями угнали в концлагерь в Литву. Семья смогла вернуться домой только через два года.

После войны женщина работала в колхозе. В 1951 году она вместе с мужем переехала в Сланцы, где более 30 лет трудилась в аптеке в Лучках.