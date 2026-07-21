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Антонина Федорова из Сланцев отпраздновала 95-летие

Жительница Сланцев, ветеран труда и бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей Антонина Федорова отметила 95-летие. Именинница получила поздравительные письма от Владимира Путина и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Антонина Федорова из Сланцев отпраздновала 95-летие - Жительница Сланцев, ветеран труда и бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей Антонина
Фото: vk_ru/wall-172285933_28418

Антонину Федорову также навестили глава Сланцевского района Вадим Богданов и председатель совета ветеранов войны и труда Станислав Сиряк. Они вручили женщине цветы и памятный подарок.

Антонина Федорова родилась 17 июля 1931 года в Псковской области. В начале 1943 года ее вместе с матерью и младшими братьями угнали в концлагерь в Литву. Семья смогла вернуться домой только через два года.

После войны женщина работала в колхозе. В 1951 году она вместе с мужем переехала в Сланцы, где более 30 лет трудилась в аптеке в Лучках.

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Сланцы Ленинградская область Сланцевский район
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Из леса в Гатчинском округе вывели 90-летнюю женщину

Пожилую женщину нашли ночью 21 июля в лесу возле СНТ «Корвет-Витязь» в Гатчинском округе Ленинградской области.

Из леса в Гатчинском округе вывели 90-летнюю женщину - Пожилую женщину нашли ночью 21 июля в лесу возле СНТ «Корвет-Витязь» в Гатчинском округе Ленинградск
Фото: t_me/acclenobl/4154

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе региона, 90-летняя пенсионерка заблудилась вечером 20 июля. На ее поиски направились сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно.

По данным ПСО «Экстремум», женщина зашла в лес после 15:00, а к 20:45 поняла, что не может найти дорогу обратно. С собой у нее был мобильный телефон, по которому она вызвала помощь. Спасатели обнаружили пенсионерку, вывели ее из леса и передали родственникам.

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Теги

Гатчинский округ Тосно

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