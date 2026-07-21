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Над Россией за ночь сбили 209 украинских БПЛА

По данным Минобороны, БПЛА перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области один человек погиб, еще 16 получили ранения. Повреждены предприятия, инфраструктурные и коммерческие объекты, жилые дома и автомобили.

Во Владимире беспилотник ударил по квартире в жилом доме. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Воронежской области сбили один дрон, в Калужской – два. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Липецке пожар охватил 2,5 тысячи квадратных метров производственных объектов на открытой площадке.

В Ростовской области беспилотники и ракеты уничтожили над Ростовом-на-Дону, а также Константиновским, Обливским, Боковским и Советским районами. В Милютинском районе из-за падения обломков загорелся лес. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет.

Силы ПВО сбили восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы. В Севастополе уничтожили два дрона, пострадавших нет.

Ограничения на полеты самолетов вводили в аэропортах Геленджика, Саратова, Самары, Ульяновска, Волгограда, Казани, Калуги, Иваново и Жуковского. Внуково принимал и отправлял рейсы по согласованию с властями. Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали.

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С 23 по 26 июля Выборг вновь станет столицей байкерского движения – в городе пройдет мотофестиваль «Балтик Ралли», который традиционно собирает тысячи гостей из разных регионов России. Организаторы уже опубликовали программу мероприятия.

Гарик Сукачев, Газманов и мотопарад: опубликована программа мотофестиваля «Балтик Ралли» в Выборге - Фестиваль, проходящий под патронажем губернатора Ленобласти, объединит концерты, мотопробеги, спорти
Фото: сайт «Балтик Ралли»

Фестиваль, проходящий под патронажем губернатора Ленобласти, объединит концерты, мотопробеги, спортивные соревнования и памятные акции. В этом году на сцену выйдут известные российские артисты: 24 июля перед зрителями выступит Гарик Сукачев, 25 июля — Олег Газманов и группа «Чиж & Co», а завершит музыкальную программу 26 июля Александр Скляр вместе с группой «Ва-банкъ».

В программе фестиваля также запланированы вечеринка в яхт-клубе «Лавола», акция «Бессмертный мотополк», открытие второй очереди мемориала «МотоПарк Мира на поле Пасхина», мотосвадьба, парады байкеров, соревнования по фигурному вождению и мотогонки.

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Кроме того, гостей ждут экскурсии на мотоциклах, выставка кастомных байков, клуб знакомств, а также турниры по теннису и домино. Организаторы предлагают участникам приехать в народных костюмах и привезти флаги своих городов и мотоклубов.

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Балтик Ралли Выборг Ленобласть программа мотофестиваль

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