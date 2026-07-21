По данным Минобороны, БПЛА перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области один человек погиб, еще 16 получили ранения. Повреждены предприятия, инфраструктурные и коммерческие объекты, жилые дома и автомобили.

Во Владимире беспилотник ударил по квартире в жилом доме. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Воронежской области сбили один дрон, в Калужской – два. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Липецке пожар охватил 2,5 тысячи квадратных метров производственных объектов на открытой площадке.

В Ростовской области беспилотники и ракеты уничтожили над Ростовом-на-Дону, а также Константиновским, Обливским, Боковским и Советским районами. В Милютинском районе из-за падения обломков загорелся лес. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет.

Силы ПВО сбили восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы. В Севастополе уничтожили два дрона, пострадавших нет.

Ограничения на полеты самолетов вводили в аэропортах Геленджика, Саратова, Самары, Ульяновска, Волгограда, Казани, Калуги, Иваново и Жуковского. Внуково принимал и отправлял рейсы по согласованию с властями. Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали.