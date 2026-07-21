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Мотоциклист на скорости влетел в пикап на Ропшинском шоссе и не выжил

В Ленобласти на Ропшинском шоссе мотоцикл Honda на скорости столкнулся с пикапом RAM, совершавший поворот.

По словам очевидцев, поток машин притормозил, пропуская пикап, который совершал поворот. В этот момент байкер выехал на встречную полосу через сплошную и прибавил газ, скорость превышала 100 км/ч - водитель пикапа не успел среагировать. От удара мотоцикл перелетел через машину, пишет издание 78.

В результате аварии 33-летний водитель Honda погиб. Его 41-летний пассажир госпитализирован с переломами в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка.

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20.07.2026
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Теги

ДТП погиб мотоциклист Ленобласть ропшинское шоссе авария
Для души Новости

Дворцовый мост в Петербурге разведут под «морскую» музыку в честь Дня ВМФ

В ночь на 24, 25 и 26 июля шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят Дню Военно-морского флота России. Дворцовый мост будут разводить под специальный «морской» трек-лист.

Дворцовый мост в Петербурге разведут под «морскую» музыку в честь Дня ВМФ - Шоу начнется с «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра.
Фото: magnific.

Шоу начнется с «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра. Затем прозвучат другие музыкальные фрагменты, отражающие дух морской службы и силу отечественного флота. Среди них — «Марш морской пехоты», «Вечер на рейде» Василия Соловьёва-Седого, «Гвардейский марш ВМФ» Николая Иванова-Радкевича, «Крейсер «Аврора» Владимира Шаинского и Михаила Матусовского, а также марш «Кронштадт» в исполнении Адмиралтейского военно-морского оркестра.

Проект «Поющие мосты» реализуется с 2016 года при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. За время существования шоу его зрителями стали более 20 млн человек.

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18.07.2026
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Дворцовый мост Петербург

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