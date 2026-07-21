В ночь на 24, 25 и 26 июля шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят Дню Военно-морского флота России. Дворцовый мост будут разводить под специальный «морской» трек-лист.

Шоу начнется с «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра. Затем прозвучат другие музыкальные фрагменты, отражающие дух морской службы и силу отечественного флота. Среди них — «Марш морской пехоты», «Вечер на рейде» Василия Соловьёва-Седого, «Гвардейский марш ВМФ» Николая Иванова-Радкевича, «Крейсер «Аврора» Владимира Шаинского и Михаила Матусовского, а также марш «Кронштадт» в исполнении Адмиралтейского военно-морского оркестра.

Проект «Поющие мосты» реализуется с 2016 года при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. За время существования шоу его зрителями стали более 20 млн человек.