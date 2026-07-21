В Ленобласти на Ропшинском шоссе мотоцикл Honda на скорости столкнулся с пикапом RAM, совершавший поворот.
По словам очевидцев, поток машин притормозил, пропуская пикап, который совершал поворот. В этот момент байкер выехал на встречную полосу через сплошную и прибавил газ, скорость превышала 100 км/ч - водитель пикапа не успел среагировать. От удара мотоцикл перелетел через машину, пишет издание 78.
В результате аварии 33-летний водитель Honda погиб. Его 41-летний пассажир госпитализирован с переломами в состоянии средней степени тяжести.
Проводится проверка.