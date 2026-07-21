В России проходит I Всероссийский конкурс «А ну-ка, девушки!» – современное продолжение советской телепередачи, которая многие годы объединяла участниц со всей страны, демонстрировавших профессиональное мастерство, таланты и эрудицию. Инициативу по его возрождению поддержал Владимир Путин в 2024 году.

Участницы смогут выступить в двух номинациях. В категории «А ну-ка, девушки!» могут участвовать женщины в возрасте от 20 до 35 лет, в категории «А ну-ка, девушки! Наставницы» – от 36 до 60 лет.

Прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!» продлится в Ленинградской области до 20 августа. Очный этап регионального отбора пройдет до 20 сентября. Победительницы представят Ленинградскую область на федеральном финале с 27 по 30 октября в Москве.

Конкурс направлен на популяризацию рабочих профессий, развитие наставничества и поддержку женщин, добившихся высоких результатов в различных сферах. В Ленинградской области региональный этап конкурса реализуется федеральным партийным проектом «Выбирай свое» совместно с партийным проектом «Женское движение Единой России».

Подробная информация об условиях участия и подаче заявок размещена на сайтах www.devushki.pro и анукадевушки.рф.