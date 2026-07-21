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Всероссийский конкурс «А ну-ка, девушки!» впервые проходит в России

Всероссийский конкурс «А ну-ка, девушки!» впервые проходит в России - В России проходит I Всероссийский конкурс «А ну-ка, девушки!» – современное продолжение советской те

В России проходит I Всероссийский конкурс «А ну-ка, девушки!» – современное продолжение советской телепередачи, которая многие годы объединяла участниц со всей страны, демонстрировавших профессиональное мастерство, таланты и эрудицию. Инициативу по его возрождению поддержал Владимир Путин в 2024 году.

Участницы смогут выступить в двух номинациях. В категории «А ну-ка, девушки!» могут участвовать женщины в возрасте от 20 до 35 лет, в категории «А ну-ка, девушки! Наставницы» – от 36 до 60 лет.

Прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!» продлится в Ленинградской области до 20 августа. Очный этап регионального отбора пройдет до 20 сентября. Победительницы представят Ленинградскую область на федеральном финале с 27 по 30 октября в Москве.

Конкурс направлен на популяризацию рабочих профессий, развитие наставничества и поддержку женщин, добившихся высоких результатов в различных сферах. В Ленинградской области региональный этап конкурса реализуется федеральным партийным проектом «Выбирай свое» совместно с партийным проектом «Женское движение Единой России».

Подробная информация об условиях участия и подаче заявок размещена на сайтах www.devushki.pro и анукадевушки.рф.

Новости Происшествия

«Россети Ленэнерго» пресекли 903 случая хищения электроэнергии за 2026 год

Более 170 миллионов рублей взыскали за 903 случая незаконного потребления электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2026 года.

Как сообщили 21 июля в компании «Россети Ленэнерго», специалисты выявили 501 случай бездоговорного подключения к электросетям. С нарушителей взыскали 106 миллионов рублей за 14,4 миллиона кВт·ч.

Еще 402 случая были связаны с безучетным потреблением электроэнергии, в том числе с вмешательством в работу счетчиков. Объем хищений составил 12,5 миллиона кВт·ч стоимостью 64,4 миллиона рублей.

За самовольное подключение к сетям физическим лицам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим – от 100 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются. Признаками незаконного потребления могут быть дополнительные провода от линий электропередачи, низкое напряжение в сети и проводка в обход счетчиков.

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Теги

Россети Ленэнерго Санкт-Петербург Ленинградская область

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