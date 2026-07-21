Около 30 норвежских оленей пересекли российскую границу с Россией в Мурманской области. Теперь владельцы животных не могут вернуть их обратно без специального разрешения или российской визы, сообщает телерадиокомпания NRK.

По данным издания, норвежские оленеводы уже обращались за визами, однако получили отказ. В результате животные, оказавшиеся на российской территории, фактически считаются потерянными.

Как отмечается, часть стада заметили в районе между пунктом пропуска Стурскуг — Борисоглебск и городом Заполярный.

Владелец оленей Эгиль Каллиайнен считает, что Норвегия должна устранить дыры в пограничном заборе, чтобы уменьшить количество подобных инцидентов. Он выразил надежду на восстановление диалога с Россией по этому вопросу, однако пока вернуть ушедших животных не представляется возможным.