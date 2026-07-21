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Около 30 норвежских оленей ушли в Россию. Владельцы не могут вернуть животных

Около 30 норвежских оленей пересекли российскую границу с Россией в Мурманской области. Теперь владельцы животных не могут вернуть их обратно без специального разрешения или российской визы, сообщает телерадиокомпания NRK.

По данным издания, норвежские оленеводы уже обращались за визами, однако получили отказ. В результате животные, оказавшиеся на российской территории, фактически считаются потерянными.

Около 30 норвежских оленей ушли в Россию. Владельцы не могут вернуть животных - Теперь владельцы животных не могут вернуть их обратно без специального разрешения или российской виз
Фото: magnific.

Как отмечается, часть стада заметили в районе между пунктом пропуска Стурскуг — Борисоглебск и городом Заполярный.

Владелец оленей Эгиль Каллиайнен считает, что Норвегия должна устранить дыры в пограничном заборе, чтобы уменьшить количество подобных инцидентов. Он выразил надежду на восстановление диалога с Россией по этому вопросу, однако пока вернуть ушедших животных не представляется возможным.

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олени Норвегия Россия
Для души Новости

Дворцовый мост в Петербурге разведут под «морскую» музыку в честь Дня ВМФ

В ночь на 24, 25 и 26 июля шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят Дню Военно-морского флота России. Дворцовый мост будут разводить под специальный «морской» трек-лист.

Дворцовый мост в Петербурге разведут под «морскую» музыку в честь Дня ВМФ - Шоу начнется с «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра.
Фото: magnific.

Шоу начнется с «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра. Затем прозвучат другие музыкальные фрагменты, отражающие дух морской службы и силу отечественного флота. Среди них — «Марш морской пехоты», «Вечер на рейде» Василия Соловьёва-Седого, «Гвардейский марш ВМФ» Николая Иванова-Радкевича, «Крейсер «Аврора» Владимира Шаинского и Михаила Матусовского, а также марш «Кронштадт» в исполнении Адмиралтейского военно-морского оркестра.

Проект «Поющие мосты» реализуется с 2016 года при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. За время существования шоу его зрителями стали более 20 млн человек.

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18.07.2026
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Дворцовый мост Петербург

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