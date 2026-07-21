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Названо самое красивое слово на планете

земля
Фото: Freepik.

Слово kaitiakitanga из языка новозеландских маори признали самым красивым в мире по версии платформы для изучения языков Babbel. При оценке учитывались звучание, значение, редкость и культурная значимость.

Сервис составил список из 223 слов на 75 языках после анализа обсуждений в различных интернет-сообществах, включая Reddit и TikTok. Затем международная группа лингвистов и экспертов в области культуры выбрала победителя.

Kaitiakitanga можно перевести как «охрана» или «защита». В более широком смысле оно обозначает заботу об окружающей среде ради нынешнего и будущих поколений.

«Слово «кайтиакитанга» объединяет в себе все, что делает слово необычным: характерное звучание, глубокий смысл и концепцию, не имеющую прямого эквивалента во многих других языках. В то же время оно затрагивает тему, определяющую нашу эпоху: ответственное отношение к окружающей среде для будущих поколений», – отметили в Babbel

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11.05.2026
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Для души Новости

Кратковременные дожди и до +23°С – погода в Ленобласти на 22 июля

В Ленинградской области 22 июня ожидается облачная погода.

Кратковременные дожди и до +23°С – погода в Ленобласти на 22 июля - Ночью в отдельных районах возможен туман.
Фото: Freepik.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы и ливни. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный, северный слабый, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +8…+13°С, днем — +15…+20°С, местами до +23°С.

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Названо самое красивое слово на планете
Фото: Freepik. Слово kaitiakitanga из языка новозеландских маори признали самым красивым в мире по версии платформы для изучения языков Babbel. При оц...
21.07.2026
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