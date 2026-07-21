Слово kaitiakitanga из языка новозеландских маори признали самым красивым в мире по версии платформы для изучения языков Babbel. При оценке учитывались звучание, значение, редкость и культурная значимость.

Сервис составил список из 223 слов на 75 языках после анализа обсуждений в различных интернет-сообществах, включая Reddit и TikTok. Затем международная группа лингвистов и экспертов в области культуры выбрала победителя.

Kaitiakitanga можно перевести как «охрана» или «защита». В более широком смысле оно обозначает заботу об окружающей среде ради нынешнего и будущих поколений.

«Слово «кайтиакитанга» объединяет в себе все, что делает слово необычным: характерное звучание, глубокий смысл и концепцию, не имеющую прямого эквивалента во многих других языках. В то же время оно затрагивает тему, определяющую нашу эпоху: ответственное отношение к окружающей среде для будущих поколений», – отметили в Babbel