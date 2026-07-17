Злоумышленники обещали организовать фиктивное прохождение военной службы в зоне спецоперации за крупное денежное вознаграждение.
Сотрудники ФСБ РФ и Следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих россиян, которые обещали организовать фиктивное прохождение военной службы в зоне специальной военной операции за крупное денежное вознаграждение.
По данным следствия, злоумышленники предлагали гражданину РФ за 6 миллионов рублей оформить фиктивное прохождение службы в зоне СВО. При этом фактически «военнослужащий» должен был оставаться на территории Ленобласти. При этом подозреваемые уверяли жертву в наличии у них связей среди высокопоставленных сотрудников Минобороны и ФСБ, однако на самом деле это было не так.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Следствие продолжает работу, направленную на выявление других эпизодов преступной деятельности преступной группы.
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