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В Петербурге ФСБ задержала троицу, предлагавшую фиктивную службу на СВО за 6 млн рублей

Злоумышленники обещали организовать фиктивное прохождение военной службы в зоне спецоперации за крупное денежное вознаграждение.

Сотрудники ФСБ РФ и Следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих россиян, которые обещали организовать фиктивное прохождение военной службы в зоне специальной военной операции за крупное денежное вознаграждение.

По данным следствия, злоумышленники предлагали гражданину РФ за 6 миллионов рублей оформить фиктивное прохождение службы в зоне СВО. При этом фактически «военнослужащий» должен был оставаться на территории Ленобласти. При этом подозреваемые уверяли жертву в наличии у них связей среди высокопоставленных сотрудников Минобороны и ФСБ, однако на самом деле это было не так.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Следствие продолжает работу, направленную на выявление других эпизодов преступной деятельности преступной группы.

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Теги

фсб мошенничество коррупция
Новости Происшествия

Выпускница в Петербурге пришла на ЕГЭ в умных очках

Однако это не помогло девушке сдать экзамен — ее удалили с аудитории.

В Петербурге выпускница пыталась сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) при помощи умных очков. Несмотря на тщательную подготовку, девушку поймали и удалили с аудитории. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как отметили в городском Комитете по образованию, всего с экзаменов в этом году из-за шпаргалок удалили 11 человек. У троих из них нашли телефоны, а одна из выпускниц и вовсе пронесла умные очки.  Результаты всех попавшихся на обмане в итоге аннулировали.

Аналогичный случай с умными очками произошел в Ленобласти в прошлом году. Тогда выпускница также пыталась схитрить и взяла на экзамен цифрового помощника, но он ей не помог.

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Петербург ЕГЭ

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