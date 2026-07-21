Житель Гатчины погасил налоговую задолженность более чем на 780 тысяч рублей после ареста его грузового автомобиля.

Как сообщили в УФССП России по Ленинградской области, мужчину уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о мерах принудительного взыскания. Однако он не предпринял действий для погашения долга.

Приставы установили, что должнику принадлежит автомобиль ГАЗель 2005 года выпуска, и наложили на него арест. После этого мужчина полностью выплатил задолженность. Исполнительное производство окончено, арест с автомобиля снят.