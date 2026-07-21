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Житель Гатчины заплатил 780 тысяч рублей налогов после ареста автомобиля

Житель Гатчины погасил налоговую задолженность более чем на 780 тысяч рублей после ареста его грузового автомобиля.

Житель Гатчины заплатил 780 тысяч рублей налогов после ареста автомобиля - Житель Гатчины погасил налоговую задолженность более чем на 780 тысяч рублей после ареста его грузов
Фото: Пресс-служба УФССП

Как сообщили в УФССП России по Ленинградской области, мужчину уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о мерах принудительного взыскания. Однако он не предпринял действий для погашения долга.

Приставы установили, что должнику принадлежит автомобиль ГАЗель 2005 года выпуска, и наложили на него арест. После этого мужчина полностью выплатил задолженность. Исполнительное производство окончено, арест с автомобиля снят.

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04.04.2025
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Гатчина Ленинградская область
Новости Происшествия

«Россети Ленэнерго» пресекли 903 случая хищения электроэнергии за 2026 год

Более 170 миллионов рублей взыскали за 903 случая незаконного потребления электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2026 года.

Как сообщили 21 июля в компании «Россети Ленэнерго», специалисты выявили 501 случай бездоговорного подключения к электросетям. С нарушителей взыскали 106 миллионов рублей за 14,4 миллиона кВт·ч.

Еще 402 случая были связаны с безучетным потреблением электроэнергии, в том числе с вмешательством в работу счетчиков. Объем хищений составил 12,5 миллиона кВт·ч стоимостью 64,4 миллиона рублей.

За самовольное подключение к сетям физическим лицам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим – от 100 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются. Признаками незаконного потребления могут быть дополнительные провода от линий электропередачи, низкое напряжение в сети и проводка в обход счетчиков.

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Россети Ленэнерго Санкт-Петербург Ленинградская область

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