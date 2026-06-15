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Александр Дрозденко рассказал, что сейчас происходит на мусорном полигоне «Новый Свет ЭКО»

Губернатор Ленобласти назвал причину активности грузового транспорта у мусорного полигона.

Александр Дрозденко рассказал, что сейчас происходит на мусорном полигоне «Новый Свет ЭКО» - Губернатор Ленобласти назвал причину активности грузового транспорта у мусорного полигона.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

В ходе прямой линии с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 15 июня жители Гатчинского округа выразили беспокойство по поводу движения грузового транспорта у мусорного полигона «Новый Свет ЭКО».  Глава региона заверил, что это связано исключительно с процессом рекультивации, а не с приемом новых отходов.

Губернатор напомнил, что прием твердых коммунальных отходов на объекте был официально прекращен еще 1 января. Однако территория требует восстановительных работ. Сейчас на полигоне реализуется технология создания «грунтового саркофага». Процесс подразумевает поэтапное укрытие тела полигона специальными грунтами, после чего последует засыпка землей и создание зеленого покрытия.

Губернатор подчеркнул, что все доставляемые материалы относятся к пятому классу опасности и необходимы исключительно для формирования защитного слоя. Ранее проведенные проверки подтвердили отсутствие фактов завоза бытового мусора.

Чтобы исключить нарушения, на объекте организовали постоянный мониторинг и направили официальное обращение в Росприроднадзор с просьбой усилить федеральный надзор за ходом работ. Рекультивация, включающая в себя также установку системы дегазации, будет продолжаться до полного выполнения всех требований к экологической безопасности территории.

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