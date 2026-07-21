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Врач раскрыл самую опасную позу для сна

Сон на животе может привести к изжоге, боли в шее и другим проблемам со здоровьем, рассказал врач-пульмонолог и сомнолог Сергей Ложкин.

По словам специалиста, в таком положении повышается риск попадания желудочной кислоты в пищевод, а шейный отдел позвоночника испытывает повышенную нагрузку.

«Шея в течение нескольких часов остается в скрученном положении, что создает дополнительное напряжение и может стать причиной боли и скованности после пробуждения», – пояснил Сергей Ложкин

Особенно опасен сон на животе для детей в возрасте до года. Такая поза может привести к асфиксии и летальному исходу. Сон на спине также подходит не всем. От него рекомендуется отказаться беременным женщинам на поздних сроках и людям с обструктивным апноэ сна.

Наиболее безопасным положением врач назвал сон на левом боку. Такая поза благоприятна для дыхательной и пищеварительной систем, а позвоночник сохраняет нейтральное положение.

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05.10.2025
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Новости Происшествия

«Россети Ленэнерго» пресекли 903 случая хищения электроэнергии за 2026 год

Более 170 миллионов рублей взыскали за 903 случая незаконного потребления электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2026 года.

Как сообщили 21 июля в компании «Россети Ленэнерго», специалисты выявили 501 случай бездоговорного подключения к электросетям. С нарушителей взыскали 106 миллионов рублей за 14,4 миллиона кВт·ч.

Еще 402 случая были связаны с безучетным потреблением электроэнергии, в том числе с вмешательством в работу счетчиков. Объем хищений составил 12,5 миллиона кВт·ч стоимостью 64,4 миллиона рублей.

За самовольное подключение к сетям физическим лицам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим – от 100 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются. Признаками незаконного потребления могут быть дополнительные провода от линий электропередачи, низкое напряжение в сети и проводка в обход счетчиков.

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Россети Ленэнерго Санкт-Петербург Ленинградская область

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