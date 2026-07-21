Сон на животе может привести к изжоге, боли в шее и другим проблемам со здоровьем, рассказал врач-пульмонолог и сомнолог Сергей Ложкин.

По словам специалиста, в таком положении повышается риск попадания желудочной кислоты в пищевод, а шейный отдел позвоночника испытывает повышенную нагрузку.

«Шея в течение нескольких часов остается в скрученном положении, что создает дополнительное напряжение и может стать причиной боли и скованности после пробуждения», – пояснил Сергей Ложкин

Особенно опасен сон на животе для детей в возрасте до года. Такая поза может привести к асфиксии и летальному исходу. Сон на спине также подходит не всем. От него рекомендуется отказаться беременным женщинам на поздних сроках и людям с обструктивным апноэ сна.

Наиболее безопасным положением врач назвал сон на левом боку. Такая поза благоприятна для дыхательной и пищеварительной систем, а позвоночник сохраняет нейтральное положение.