Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что количество работающих заправок и снижение очередей свидетельствуют о частичной стабилизации топливного рынка.
По словам Новака, кабмин продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.
«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», - цитирует Новака РИА Новости.