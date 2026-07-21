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Новости Социум

Новак о ситуации с бензином: Рынок частично стабилизируется

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что количество работающих заправок и снижение очередей свидетельствуют о частичной стабилизации топливного рынка.

По словам Новака, кабмин продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.

«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», - цитирует Новака РИА Новости.

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Теги

Россия бензин топливо Новак
Новости Социум

На трассе А-120 между Сяськелево и Тяглино введут реверсивное движение

С 22 июля по 30 августа на участке федеральной трассы А-120 между Сяськелево и Тяглино в Гатчинском округе будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Это связано с проведением дорожных работ.

На трассе А-120 между Сяськелево и Тяглино введут реверсивное движение - Это связано с проведением дорожных работ.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на данном участке будут устранять колейность, устанавливать датчики автоматических дорожных метеостанций и восстанавливать обочины.

Дорожные работы будут вестись круглосуточно, в две смены, на участке с 50 по 61 километр. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч.

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Теги

Гатчинский округ реверс реверсивное движение Ленобласть трасса А-120

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