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В Ленобласти СК завел дело после нападения собаки на отца с ребенком

Инцидент произошел во Всеволожском районе.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту нападения агрессивной собаки на отца и его маленького ребенка в деревне Коккорево Всеволожского района. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о том, что в деревне Коккорево во Всеволожском районе Ленинградской области на трехлетнего ребенка напала собака и причинила ему различные травмы, также травмы получил отец ребенка», — указано в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства инцидента. 

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Фото на миниатюре: СК РФ

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уголовное дело Следственный комитет ЛО
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Картофель в Петербурге за месяц подорожал на 40%

По данным Петростата, за последний месяц цены на некоторые базовые овощи в Петербурге значительно выросли.

Картофель в Петербурге за месяц подорожал на 40% - Лук стал дороже на 35%.
Фото: Freepik.

Так, картофель подорожал на 40% — с 53 до 86 рублей за килограмм. Лук стал дороже на 35% и теперь стоит 64 рубля за килограмм. Свекла подорожала на 23% и продается по цене 53 рубля за килограмм. Капуста стала дороже на 21%, ее цена составила 67 рублей за килограмм.

В то же время зафиксировано снижение цен на масло — сливочное и подсолнечное стали дешевле на 3%.

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