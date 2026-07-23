Инцидент произошел во Всеволожском районе.
Следственный комитет завел уголовное дело по факту нападения агрессивной собаки на отца и его маленького ребенка в деревне Коккорево Всеволожского района. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о том, что в деревне Коккорево во Всеволожском районе Ленинградской области на трехлетнего ребенка напала собака и причинила ему различные травмы, также травмы получил отец ребенка», — указано в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства инцидента.
Фото на миниатюре: СК РФ