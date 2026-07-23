По данным Петростата, за последний месяц цены на некоторые базовые овощи в Петербурге значительно выросли.

Так, картофель подорожал на 40% — с 53 до 86 рублей за килограмм. Лук стал дороже на 35% и теперь стоит 64 рубля за килограмм. Свекла подорожала на 23% и продается по цене 53 рубля за килограмм. Капуста стала дороже на 21%, ее цена составила 67 рублей за килограмм.

В то же время зафиксировано снижение цен на масло — сливочное и подсолнечное стали дешевле на 3%.