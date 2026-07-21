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Новости Спорт

Ленинградские ватерполистки поборются за полуфинал Кубка мира в матче с Нидерландами

Завтра, 22 июля, в четвертьфинале Кубка мира по водному поло встретятся сборные России и Нидерландов. В составе российской команды на матч выйдут две спортсменки из Ленинградской области

Клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» является одной из сильнейших школ женского водного поло в России. На его счету — 21 чемпионский титул в стране, 14 Кубков России и две победы в Евролиге. Капитан сборной и киришского клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» Екатерина Прокофьева, а также вратарь Эльвира Карнаух входят в состав российской команды.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пожелал сборной красивой игры, уверенности и победы. «Ленинградская область будет болеть за вас!», — отметил глава региона.

Начало матча запланировано на 9:40, прямая трансляция состоится на телеканале «Матч ТВ».

Теги

водное поло Александр Дрозденко "КИНЕФ-Сургутнефтегаз"
Новости Социум

Как продлить жизнь: советы терапевта

Врач-терапевт Доминик Гринйер поделился привычками, которые могут помочь прожить дольше. В разговоре с изданием HuffPost он отметил, что главный секрет долголетия — в правильно выстроенном распорядке дня.

Вот несколько советов от врача:

  • Придерживайтесь режима сна. Поднимайтесь в одно и то же время каждый день. Это поможет регулировать уровень энергии, гормональный баланс и качество ночного отдыха.

  • Выходите на улицу в течение 30 минут после пробуждения. Утренний свет помогает отрегулировать циркадные ритмы, повысить концентрацию внимания и улучшить качество ночного сна.

  • Ешьте на завтрак продукты, богатые белком. Это поможет дольше оставаться сытым и энергичным, а также поддержит здоровье мышц.

  • Перед чашкой кофе выпивайте стакан воды.

  • Делайте утреннюю зарядку.

  • Не проверяйте почту и не заходите в социальные сети сразу после пробуждения.

Эти привычки могут стать частью здорового образа жизни и помочь прожить более долгую и качественную жизнь, отметил врач.

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