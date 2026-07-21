Завтра, 22 июля, в четвертьфинале Кубка мира по водному поло встретятся сборные России и Нидерландов. В составе российской команды на матч выйдут две спортсменки из Ленинградской области

Клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» является одной из сильнейших школ женского водного поло в России. На его счету — 21 чемпионский титул в стране, 14 Кубков России и две победы в Евролиге. Капитан сборной и киришского клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» Екатерина Прокофьева, а также вратарь Эльвира Карнаух входят в состав российской команды.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пожелал сборной красивой игры, уверенности и победы. «Ленинградская область будет болеть за вас!», — отметил глава региона.

Начало матча запланировано на 9:40, прямая трансляция состоится на телеканале «Матч ТВ».