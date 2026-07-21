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Юные дарования Ленинградской области стали призерами всероссийского конкурса «Молодые дарования России»

Подведены итоги II тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» — юношеской творческой олимпиады с международным участием.

Юные дарования Ленинградской области стали призерами всероссийского конкурса «Молодые дарования России» - Подведены итоги II тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» — юношеской творческой о
Фото здесь и далее: правительство Ленинградской области

По результатам финальных испытаний 12 учащихся детских школ искусств и студентов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства вошли в число лауреатов и призеров.

Вторые места заняли пианист Владислав Гуридов из Сланцевской детской музыкальной школы, гобоист Артур Роол из ДШИ имени М.И. Глинки во Всеволожске, домристка Мария Варламова из Сосновоборской ДШИ «Балтика», а также гусляр Анна Кузнецова из ДШИ имени М.И. Глинки.

Третьи места завоевали хореограф Анастасия Алексеева из ЛОККиИ, мастер декоративно-прикладного искусства Анастасия Анасова из ДШИ «Канталия» (посёлок Советский), пианистка Анна Гижларьян из ЛОККиИ, художник Родион Закутасов из Мгинской детской художественной школы, живописец Надежда Краплина из Детской художественной школы Гатчины, пианистка София Кучмай из Детской музыкальной школы Выборга, мастер декоративно-прикладного творчества Елизавета Рудаковская из Войсковицкой ДШИ и скрипачка Вера Стафеева из Горбунковской ДШИ.

Конкурс «Молодые дарования России» является одним из наиболее престижных смотров юных талантов в стране. Успех ленинградских участников подтверждает высокий уровень художественного образования в регионе и служит стимулом для дальнейшего развития творческих способностей подрастающего поколения.

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Молодые дарования России Ленобласть
Новости Спорт

Ленинградские ватерполистки поборются за полуфинал Кубка мира в матче с Нидерландами

Завтра, 22 июля, в четвертьфинале Кубка мира по водному поло встретятся сборные России и Нидерландов. В составе российской команды на матч выйдут две спортсменки из Ленинградской области

Клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» является одной из сильнейших школ женского водного поло в России. На его счету — 21 чемпионский титул в стране, 14 Кубков России и две победы в Евролиге. Капитан сборной и киришского клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» Екатерина Прокофьева, а также вратарь Эльвира Карнаух входят в состав российской команды.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пожелал сборной красивой игры, уверенности и победы. «Ленинградская область будет болеть за вас!», — отметил глава региона.

Начало матча запланировано на 9:40, прямая трансляция состоится на телеканале «Матч ТВ».

Теги

водное поло Александр Дрозденко "КИНЕФ-Сургутнефтегаз"

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