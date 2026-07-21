Подведены итоги II тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» — юношеской творческой олимпиады с международным участием.

По результатам финальных испытаний 12 учащихся детских школ искусств и студентов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства вошли в число лауреатов и призеров.

Вторые места заняли пианист Владислав Гуридов из Сланцевской детской музыкальной школы, гобоист Артур Роол из ДШИ имени М.И. Глинки во Всеволожске, домристка Мария Варламова из Сосновоборской ДШИ «Балтика», а также гусляр Анна Кузнецова из ДШИ имени М.И. Глинки.

Третьи места завоевали хореограф Анастасия Алексеева из ЛОККиИ, мастер декоративно-прикладного искусства Анастасия Анасова из ДШИ «Канталия» (посёлок Советский), пианистка Анна Гижларьян из ЛОККиИ, художник Родион Закутасов из Мгинской детской художественной школы, живописец Надежда Краплина из Детской художественной школы Гатчины, пианистка София Кучмай из Детской музыкальной школы Выборга, мастер декоративно-прикладного творчества Елизавета Рудаковская из Войсковицкой ДШИ и скрипачка Вера Стафеева из Горбунковской ДШИ.

Конкурс «Молодые дарования России» является одним из наиболее престижных смотров юных талантов в стране. Успех ленинградских участников подтверждает высокий уровень художественного образования в регионе и служит стимулом для дальнейшего развития творческих способностей подрастающего поколения.