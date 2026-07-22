На западном берегу Ладожского озера состоялся очередной выпуск подопечных Фонда друзей балтийской нерпы. В естественную среду обитания после реабилитации отправились пять самцов ладожской кольчатой нерпы.

Все ластоногие поступили в центр этой весной в тяжелом состоянии, их вес составлял от 5 до 6,5 килограмма. За время реабилитации животные окрепли, набрали массу до 13–15 кг, научились добывать рыбу и полностью утратили привязанность к человеку.

Все пять нерп быстро ушли в воду, продемонстрировав готовность к жизни в дикой природе.

«Пять крепких самцов, которые поступили к нам одинаково слабыми, сегодня дружно отправились на свободу. Погода и озеро сегодня словно специально подготовились к выпуску — все сложилось как нельзя лучше», — рассказал основатель Фонда Вячеслав Алексеев.