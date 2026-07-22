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«Мальчишник» на Ладоге: пять спасенных нерп вернулись в дикую природу

На западном берегу Ладожского озера состоялся очередной выпуск подопечных Фонда друзей балтийской нерпы. В естественную среду обитания после реабилитации отправились пять самцов ладожской кольчатой нерпы.

«Мальчишник» на Ладоге: пять спасенных нерп вернулись в дикую природу - Все пять нерп быстро ушли в воду, продемонстрировав готовность к жизни в дикой природе.
Скрин видео: Водоканал СПб

Все ластоногие поступили в центр этой весной в тяжелом состоянии, их вес составлял от 5 до 6,5 килограмма. За время реабилитации животные окрепли, набрали массу до 13–15 кг, научились добывать рыбу и полностью утратили привязанность к человеку.

Все пять нерп быстро ушли в воду, продемонстрировав готовность к жизни в дикой природе.

«Пять крепких самцов, которые поступили к нам одинаково слабыми, сегодня дружно отправились на свободу. Погода и озеро сегодня словно специально подготовились к выпуску — все сложилось как нельзя лучше», — рассказал основатель Фонда Вячеслав Алексеев.

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Zeit: в ФРГ будут производить ядерное топливо российского типа с использованием российских технологий

Власти федеральной земли Нижняя Саксония разрешили расширить завод Advanced Nuclear Fuels GmbH в городе Линген для производства топлива для АЭС российского типа.

Как сообщает Die Zeit, предприятие будет выпускать шестигранные тепловыделяющие сборки с использованием технологий российской компании «ТВЭЛ», входящей в «Росатом». Оператором завода является Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая входит во французский концерн Framatome.

Расширение предприятия одобрили при условии соблюдения строгих требований безопасности. Сотрудникам «ТВЭЛ» и «Росатома» запретят доступ на территорию завода. Российское оборудование и программное обеспечение должны пройти независимую проверку и быть изолированы от остальной IT-инфраструктуры предприятия. Все тепловыделяющие элементы, поставляемые из России, будут проходить полный контроль.

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