Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что ситуация с обеспечением топливом в регионе остается сложной и в ближайшее время вряд ли стоит ждать каких-то резких улучшений. Об этом он рассказал в эфире программы «Разговоры о важном» на телеканале «ЛенТВ24».

По словам главы региона, сейчас в Ленобласти из 360 автозаправочных станций продолжают работу 310 — все они принадлежат вертикально-интегрированным компаниям, тогда как частные АЗС практически остановлены.

Как отметил губернатор, одной из причин возникших трудностей стала высокая нагрузка на систему ПВО. Несмотря на принимаемые меры, часть БПЛА достигает намеченных целей. Особенно остро проблема ощущается в отдаленных районах области, где отсутствуют альтернативные варианты заправки автомобилей. Для решения вопроса в Лодейнопольском и Подпорожском районах планируется установить контейнерные автозаправочные станции.

Александр Дрозденко подчеркнул, что ситуация носит комплексный характер и требует времени. Региональные власти намерены обратиться к топливным компаниям с просьбой взять шефство над удаленными территориями. При этом губернатор заверил, что областное правительство предпринимает все возможные меры, чтобы жители даже в условиях ограниченного отпуска топлива могли получать бензин.