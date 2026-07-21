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Дрозденко рассказал о ситуации с топливом в Ленобласти: из 360 АЗС работают 310

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что ситуация с обеспечением топливом в регионе остается сложной и в ближайшее время вряд ли стоит ждать каких-то резких улучшений. Об этом он рассказал в эфире программы «Разговоры о важном» на телеканале «ЛенТВ24».

По словам главы региона, сейчас в Ленобласти из 360 автозаправочных станций продолжают работу 310 — все они принадлежат вертикально-интегрированным компаниям, тогда как частные АЗС практически остановлены.

Дрозденко рассказал о ситуации с топливом в Ленобласти: из 360 АЗС работают 310 - Дрозденко заявил, что ситуация с обеспечением топливом в регионе остается сложной и в ближайшее врем
Фото: freepik

Как отметил губернатор, одной из причин возникших трудностей стала высокая нагрузка на систему ПВО. Несмотря на принимаемые меры, часть БПЛА достигает намеченных целей. Особенно остро проблема ощущается в отдаленных районах области, где отсутствуют альтернативные варианты заправки автомобилей. Для решения вопроса в Лодейнопольском и Подпорожском районах планируется установить контейнерные автозаправочные станции.

Александр Дрозденко подчеркнул, что ситуация носит комплексный характер и требует времени. Региональные власти намерены обратиться к топливным компаниям с просьбой взять шефство над удаленными территориями. При этом губернатор заверил, что областное правительство предпринимает все возможные меры, чтобы жители даже в условиях ограниченного отпуска топлива могли получать бензин.

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Теги

бензин топливо Ленобласть Дрозденко
Новости Социум

На трассе А-120 между Сяськелево и Тяглино введут реверсивное движение

С 22 июля по 30 августа на участке федеральной трассы А-120 между Сяськелево и Тяглино в Гатчинском округе будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Это связано с проведением дорожных работ.

На трассе А-120 между Сяськелево и Тяглино введут реверсивное движение - Это связано с проведением дорожных работ.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на данном участке будут устранять колейность, устанавливать датчики автоматических дорожных метеостанций и восстанавливать обочины.

Дорожные работы будут вестись круглосуточно, в две смены, на участке с 50 по 61 километр. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч.

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Теги

Гатчинский округ реверс реверсивное движение Ленобласть трасса А-120

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