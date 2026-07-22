Администрация США отказалась передавать Украине дополнительную военную помощь на 400 миллионов долларов, ранее одобренную Конгрессом, заявил 21 июля сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин.

«Сожалею, но должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент [США], кто бы им ни стал», – заявил Дик Дурбин

По словам Дурбина, средства планировали направить в том числе на системы противовоздушной обороны для Украины. Соответствующий законопроект ранее подписал президент США Дональд Трамп.

Газета Neue Zürcher Zeitung ранее сообщила, что западным странам потребуются годы для выполнения обещаний по укреплению украинской ПВО. По данным издания, вместо немедленных поставок Киев получает лишь обещания помощи в будущем.

Глава Пентагона Пит Хегсет также заявил, что США не смогли своевременно восполнить запасы боеприпасов, переданных Украине при администрации бывшего президента Джо Байдена.

«Пять пакетов дополнительного финансирования, прошедших через этот комитет, предусматривали передачу Украине боеприпасов из американских запасов с последующим восполнением в соотношении один к одному. Однако пополнять запасы пытались через тот же медленный бюрократический процесс, поэтому своевременно заменить переданные боеприпасы не удалось. Тем временем угрозы по всему миру игнорировались», – сказал Хегсет