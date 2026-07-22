weather 10.3°
$

Главная / Новости / Сенатор Дик Дурбин: Администрация США не передаст Украине военную помощь на $400 млн

Новости outside Главное

Сенатор Дик Дурбин: Администрация США не передаст Украине военную помощь на $400 млн

Флаг США
Фото: ivbg.ru.

Администрация США отказалась передавать Украине дополнительную военную помощь на 400 миллионов долларов, ранее одобренную Конгрессом, заявил 21 июля сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин.

«Сожалею, но должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент [США], кто бы им ни стал», – заявил Дик Дурбин

По словам Дурбина, средства планировали направить в том числе на системы противовоздушной обороны для Украины. Соответствующий законопроект ранее подписал президент США Дональд Трамп.

Газета Neue Zürcher Zeitung ранее сообщила, что западным странам потребуются годы для выполнения обещаний по укреплению украинской ПВО. По данным издания, вместо немедленных поставок Киев получает лишь обещания помощи в будущем.

Глава Пентагона Пит Хегсет также заявил, что США не смогли своевременно восполнить запасы боеприпасов, переданных Украине при администрации бывшего президента Джо Байдена.

«Пять пакетов дополнительного финансирования, прошедших через этот комитет, предусматривали передачу Украине боеприпасов из американских запасов с последующим восполнением в соотношении один к одному. Однако пополнять запасы пытались через тот же медленный бюрократический процесс, поэтому своевременно заменить переданные боеприпасы не удалось. Тем временем угрозы по всему миру игнорировались», – сказал Хегсет

Вам будет интересно
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
В ООН назвали преднамеренные атаки на гражданскую инфраструктуру военным преступлением после ударов по складам Wildberries в Тамбовской и Московской...
22.07.2026
125

Теги

США Украина СВО
Новости Происшествия

Двое иностранцев пытались незаконно пересечь границу в Выборгском районе

Двух граждан одной из стран Южной Азии заключили под стражу за попытку незаконно попасть в Финляндию через границу в Выборгском районе Ленинградской области.

Иностранцев задержали пограничники. Заведено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы. Задержанным грозит 2-5 лет лишения свободы.

Все автомобильные пункты пропуска на российско-финляндской границе закрыты 15 декабря 2023 года с 21:00. Продолжает работать только железнодорожный переход Вайниккала – Бусловская.

Вам будет интересно
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Фото: Freepik Британские военные проверили на учениях в Эстонии возможность беспилотника Nuan преодолеть расстояние до Санкт-Петербурга, сообщает The...
21.07.2026
786

Теги

Выборгский район

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

Тело 18-летней девушки достали из озера в Лужском районе
Тело 18-летней девушки достали из озера в Лужском районе

20:45 20.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться