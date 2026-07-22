В среду, 22 июля, движение по трассе «Кола» перекроют более чем на два часа.
Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 22 июля с 12:50 до 15:00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Переправу разведут для прохода вверх по реке яхты с максимальным высотным габаритом 21 метр.
Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Ленинградская область направила в Крым 10 генераторов для резервного электроснабжения
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел телефонный разговор с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и уточнил потребности региона в условиях сложной энергетической ситуации.
По словам крымского коллеги, в первую очередь требовались генераторы, в том числе для обеспечения бесперебойного водоснабжения. В ответ Ленинградская область оперативно сформировала и отправила в Крым 10 дизель-генераторных установок общей мощностью около 2 МВт. В зависимости от модели мощность каждой составляет от 100 до 400 кВт.
Генераторы будут использоваться для резервного питания больниц, пожарных частей, насосных станций водоснабжения и других критически важных объектов до полного восстановления энергоснабжения. В формировании груза приняли участие практически все муниципальные образования региона. Губернатор поблагодарил глав районов и всех, кто включился в эту работу.
Ленобласть оказывает подобную помощь не впервые. В январе 2026 года пять генераторов уже были направлены в Белгородскую область. Часть отправленных установок является мобильными, что позволяет при необходимости оперативно перемещать их между объектами.
Губернатор подчеркнул, что регион не оставляет своих в беде. По итогам заседания оперативного штаба принято решение пополнить резерв энергогенераторов Ленобласти в течение двух месяцев за счёт средств резервного фонда. Это, по его словам, объективная необходимость для поддержания готовности к аналогичным ситуациям.