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Новости Социум

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 22 июля

В среду, 22 июля, движение по трассе «Кола» перекроют более чем на два часа.

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 22 июля - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 22 июля с 12:50 до 15:00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Переправу разведут для прохода вверх по реке яхты с максимальным высотным габаритом 21 метр.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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Теги

трасса Кола мост через Свирь Ленобласть ограничено движение
Новости Социум

Ленинградская область направила в Крым 10 генераторов для резервного электроснабжения

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел телефонный разговор с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и уточнил потребности региона в условиях сложной энергетической ситуации.

Ленинградская область направила в Крым 10 генераторов для резервного электроснабжения - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел телефонный разговор с главой Республики
Фото: vk Александр Дрозденко

По словам крымского коллеги, в первую очередь требовались генераторы, в том числе для обеспечения бесперебойного водоснабжения. В ответ Ленинградская область оперативно сформировала и отправила в Крым 10 дизель-генераторных установок общей мощностью около 2 МВт. В зависимости от модели мощность каждой составляет от 100 до 400 кВт.

Генераторы будут использоваться для резервного питания больниц, пожарных частей, насосных станций водоснабжения и других критически важных объектов до полного восстановления энергоснабжения. В формировании груза приняли участие практически все муниципальные образования региона. Губернатор поблагодарил глав районов и всех, кто включился в эту работу.

Ленобласть оказывает подобную помощь не впервые. В январе 2026 года пять генераторов уже были направлены в Белгородскую область. Часть отправленных установок является мобильными, что позволяет при необходимости оперативно перемещать их между объектами.

Губернатор подчеркнул, что регион не оставляет своих в беде. По итогам заседания оперативного штаба принято решение пополнить резерв энергогенераторов Ленобласти в течение двух месяцев за счёт средств резервного фонда. Это, по его словам, объективная необходимость для поддержания готовности к аналогичным ситуациям.

Теги

Крым Ленобласть

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