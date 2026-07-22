Врачи Педиатрического университета продолжают борьбу за жизнь и здоровье 11-летней жительницы Ленинградской области, пострадавшей в аварии с квадроциклом в Карелии.

Ребенка доставили санавиацией в Педиатрический университет 8 июля. Врачам удалось стабилизировать состояние пациентки, динамика оценивается как положительная.

По предварительным данным, девочка не справилась с управлением квадроциклом, после чего транспортное средство опрокинулось в кювет. В результате ДТП ребенок получил полный поперечный разрыв поджелудочной железы.

После травмы у пациентки образовалась киста. Для предотвращения воспаления и инфицирования брюшной полости хирурги проводят ее дренирование.

К лечению девочки подключена мультидисциплинарная команда. Врачи продолжают работу по предотвращению повторных кровотечений и восстановлению функций внутренних органов. Пациентке предстоит продолжительная реабилитация.