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Врачи Педиатрического университета стабилизировали состояние девочки, пострадавшей в ДТП в Карелии

Врачи Педиатрического университета продолжают борьбу за жизнь и здоровье 11-летней жительницы Ленинградской области, пострадавшей в аварии с квадроциклом в Карелии.

Врачи Педиатрического университета стабилизировали состояние девочки, пострадавшей в ДТП в Карелии - Врачи Педиатрического университета продолжают борьбу за жизнь и здоровье 11-летней жительницы Ленинг
Фото: vk_ru/wall-116054054_13172

Ребенка доставили санавиацией в Педиатрический университет 8 июля. Врачам удалось стабилизировать состояние пациентки, динамика оценивается как положительная.

По предварительным данным, девочка не справилась с управлением квадроциклом, после чего транспортное средство опрокинулось в кювет. В результате ДТП ребенок получил полный поперечный разрыв поджелудочной железы.

После травмы у пациентки образовалась киста. Для предотвращения воспаления и инфицирования брюшной полости хирурги проводят ее дренирование.

К лечению девочки подключена мультидисциплинарная команда. Врачи продолжают работу по предотвращению повторных кровотечений и восстановлению функций внутренних органов. Пациентке предстоит продолжительная реабилитация.

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Теги

Педиатрический университет ДТП карелия
Новости Социум Главное

Магнитная буря накроет Землю 23 июля

Ученые прогнозирует рост геомагнитной активности уже с вечера вторника.

Магнитная буря накроет Землю 23 июля - Ученые прогнозирует рост геомагнитной активности уже с вечера вторника.
Фото: ИКИ РАН

В ночь на 23 июля на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория ИКИ РАН.

Согласно графикам, возмущения в магнитосфере планеты начнутся с полуночи и продлятся до 03:00 по московскому времени. Сила бури достигнет пяти балов, что соответствует самому слабому классу шторма. К 9:00 23 июля магнитное поле Земли полностью придет в норму.

Отметим, что ранее ученые зафиксировали мощнейшую за две недели вспышку на Солнце.

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Теги

магнитная буря ИКИ РАН

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