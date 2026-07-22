По данным Минобороны, БПЛА перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ленинградской области сбили девять беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, сообщил Александр Дрозденко.

В Белгородской области погибли два человека, еще 13 получили ранения. Повреждены предприятия, объекты инфраструктуры, жилые дома и автомобили.

В Калужской области уничтожили 13 беспилотников, в Новгородской и Тульской областях – по одному. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Более 20 дронов сбили над Таганрогом, Гуково и восемью районами Ростовской области. В Кагальницком районе из-за падения обломков загорелось поле с озимой пшеницей. Пострадавших нет.

В Краснодаре при атаке на логистический комплекс Wildberries пострадали десять человек. Обломки беспилотников также повредили многоквартирные дома в городе и частные дома в станице Динской. В Армавире после атаки более 16 дронов загорелась нефтебаза. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Один человек погиб.

В Невинномысске на территории логистического комплекса Wildberries ввели режим ЧС локального уровня. Одного пострадавшего госпитализировали, угрозы его жизни нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атак на склады в Краснодаре и Невинномысске.

Ограничения на полеты самолетов вводили в аэропортах Калуги, Пскова и Краснодара. Пулково принимал и отправлял рейсы по согласованию с властями.