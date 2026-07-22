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В Выборге задержали подростка за поджог АЗС

В Выборге сотрудники Росгвардии оперативно задержали поджегшего заправку 15-летнего подростка.

К сотрудникам Росгвардии обратился прохожий, сообщивший о том, что несколько минут назад молодой человек с помощью газовой горелки поджег одну из колонок на АЗС, а затем скрылся. Через несколько минут подозреваемого задержал другой наряд вневедомственной охраны.

В Выборге задержали подростка за поджог АЗС - По предварительным данным, поджог был совершен под влиянием куратора, связавшегося с юношей через ме
Фото: Росгвардия

Задержанный - житель Приморского района Петербурга. У него изъяли зажигалку и газовую горелку. По предварительным данным, поджог был совершен под влиянием куратора, связавшегося с юношей через мессенджер.

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По данным Минобороны, БПЛА перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ленинградской области сбили девять беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, сообщил Александр Дрозденко.

В Белгородской области погибли два человека, еще 13 получили ранения. Повреждены предприятия, объекты инфраструктуры, жилые дома и автомобили.

В Калужской области уничтожили 13 беспилотников, в Новгородской и Тульской областях – по одному. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Более 20 дронов сбили над Таганрогом, Гуково и восемью районами Ростовской области. В Кагальницком районе из-за падения обломков загорелось поле с озимой пшеницей. Пострадавших нет.

В Краснодаре при атаке на логистический комплекс Wildberries пострадали десять человек. Обломки беспилотников также повредили многоквартирные дома в городе и частные дома в станице Динской. В Армавире после атаки более 16 дронов загорелась нефтебаза. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Один человек погиб.

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