В конце июня на промышленной карте Ленинградской области была закреплена новая точка роста кадрового потенциала. Волховский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») и Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) стали стратегическими партнерами. В рамках договора о сотрудничестве будет реализована долгосрочная программа подготовки инженеров нового поколения для химической отрасли.

По словам директора волховского промышленного предприятия Антона Николаева, объединение мощностей ведущего производителя фосфорсодержащих удобрений и одной из сильнейших химических школ страны позволит не только закрыть кадровые потребности завода-миллионника, но и вывести научные разработки в отрасли на принципиально новый уровень.

Как рассказали в пресс-службе Волховского филиала АО «Апатит», в рамках нового договора о сотрудничестве предприятие уже приняло первых студентов СПбГТИ(ТУ). Более 20 его второкурсников приехали в Волхов на производственную экскурсию, где ребята, как говорится, с головой окунулись в жизнь промышленного комплекса, исключая сухие лекции. Ребят познакомили со всем жизненным циклом современного химического предприятия, с производством высокоэффективных минеральных удобрений.

Руководитель группы профориентации ВФ АО «Апатит» Анна Леонова рассказала студентам, что комфорт сотрудников вне цеха сегодня является таким же приоритетом компании, как и безопасность внутри него: «Мы демонстрируем современную промышленную среду, в которой предстоит работать выпускнику XXI века. Чистые лаборатории, зоны отдыха, спорт и качественная еда – именно в таких условиях будут расти их профессиональные компетенции».

Студенты оценили уровень цифровизации предприятия. По словам студента 2-го курса Александра Сухова, «одно дело слушать лекции, и совсем другое – видеть производство вживую и понимать масштаб ответственности».

«Меня поразило внимание к безопасности: несмотря на работу с химическими веществами, на территории не ощущается никаких посторонних запахов. Это говорит о высоком уровне организации процессов. Сейчас я больше склоняюсь к научной деятельности, но если выбирать производство, то этот завод однозначно выглядит предпочтительнее многих других предприятий региона», – отметил Александр.

«Видно, что руководство заботится о физическом и ментальном здоровье коллектива, организуя различные тренинги и уделяя внимание организации питания. После сегодняшнего визита у меня появилось ещё больше уверенности в том, что предприятие достойно внимания молодых специалистов. Я рассматривала его как потенциального работодателя и раньше, а теперь убеждена, что здесь есть возможности для профессионального роста и самореализации», – поделилась соображениями после визита волховского предприятия студентка 2-го курса кафедры химической технологии и катализа технологического университета Ангелина Кузина.

В компании заверили, что готовы принять лучших студентов техуниверситета на производственную практику. В июле ее уже прошли 4 будущих специалиста. Им предоставили персональных наставников из числа ведущих инженеров производства. Это позволяет молодым специалистам не просто закрепить теорию на практике, но и увидеть реальные производственные процессы крупного предприятия изнутри, изучить современное оборудование и технологии, которые им предстоит использовать в будущей профессии.

Модель развития кадрового потенциала, реализуемая ФосАгро во всех регионах своего присутствия, в том числе на уровне Ленинградской области, решает еще одну острую задачу – раннюю профориентацию школьников. Так, например, волховское предприятие предоставляет выпускникам уникальную возможность поступления в ведущие технические вузы России, в том числе и СПбТИ, по целевым квотам. Программа гарантирует трудоустройство после окончания учебы по полученной специальности.

В итоге, данная модель создает замкнутый цикл успеха: вуз получает выпускников и актуальную базу для исследований и практик, студенты – востребованную профессию и уверенность в завтрашнем дне, а флагман химической промышленности – мотивированный кадровый резерв.