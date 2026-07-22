Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел телефонный разговор с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и уточнил потребности региона в условиях сложной энергетической ситуации.

По словам крымского коллеги, в первую очередь требовались генераторы, в том числе для обеспечения бесперебойного водоснабжения. В ответ Ленинградская область оперативно сформировала и отправила в Крым 10 дизель-генераторных установок общей мощностью около 2 МВт. В зависимости от модели мощность каждой составляет от 100 до 400 кВт.

Генераторы будут использоваться для резервного питания больниц, пожарных частей, насосных станций водоснабжения и других критически важных объектов до полного восстановления энергоснабжения. В формировании груза приняли участие практически все муниципальные образования региона. Губернатор поблагодарил глав районов и всех, кто включился в эту работу.

Ленобласть оказывает подобную помощь не впервые. В январе 2026 года пять генераторов уже были направлены в Белгородскую область. Часть отправленных установок является мобильными, что позволяет при необходимости оперативно перемещать их между объектами.

Губернатор подчеркнул, что регион не оставляет своих в беде. По итогам заседания оперативного штаба принято решение пополнить резерв энергогенераторов Ленобласти в течение двух месяцев за счёт средств резервного фонда. Это, по его словам, объективная необходимость для поддержания готовности к аналогичным ситуациям.