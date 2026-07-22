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Ленинградская область направила в Крым 10 генераторов для резервного электроснабжения

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел телефонный разговор с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и уточнил потребности региона в условиях сложной энергетической ситуации.

Ленинградская область направила в Крым 10 генераторов для резервного электроснабжения - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел телефонный разговор с главой Республики
Фото: vk Александр Дрозденко

По словам крымского коллеги, в первую очередь требовались генераторы, в том числе для обеспечения бесперебойного водоснабжения. В ответ Ленинградская область оперативно сформировала и отправила в Крым 10 дизель-генераторных установок общей мощностью около 2 МВт. В зависимости от модели мощность каждой составляет от 100 до 400 кВт.

Генераторы будут использоваться для резервного питания больниц, пожарных частей, насосных станций водоснабжения и других критически важных объектов до полного восстановления энергоснабжения. В формировании груза приняли участие практически все муниципальные образования региона. Губернатор поблагодарил глав районов и всех, кто включился в эту работу.

Ленобласть оказывает подобную помощь не впервые. В январе 2026 года пять генераторов уже были направлены в Белгородскую область. Часть отправленных установок является мобильными, что позволяет при необходимости оперативно перемещать их между объектами.

Губернатор подчеркнул, что регион не оставляет своих в беде. По итогам заседания оперативного штаба принято решение пополнить резерв энергогенераторов Ленобласти в течение двух месяцев за счёт средств резервного фонда. Это, по его словам, объективная необходимость для поддержания готовности к аналогичным ситуациям.

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Видео: Мэш на Мойке.

По информации ФСБ, молодой человек самостоятельно вышел на связь с украинскими кураторами и передавал им сведения о военных объектах и предприятиях Петербурга и Ленобласти. Кроме того, он готовил подрыв автомобиля сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. По словам задержанного, действия он выполнял из материальных соображений.

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