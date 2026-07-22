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Новости Социум

В Ленобласти проверили состояние рек и озер

Специалисты завершили второй этап мониторинга водоемов. 

В Ленинградской области завершили второй этап комплексного мониторинга состояния водоемов. В этом году под пристальное внимание специалистов Комитета по природным ресурсам попали 35 объектов, включая 22 реки, 2 ручья и 11 озер.

В ходе полевых работ, проведенных в июле, экологи отобрали пробы поверхностных вод и донных отложений, а также выполнили замеры глубин на участках, склонных к активному заилению и зарастанию. Лабораторный анализ воды включает проверку более чем по 20 ключевым показателям. Среди них: содержание растворенного кислорода, концентрация соединений азота и фосфора, а также наличие нефтепродуктов и тяжелых металлов.

Параллельно специалисты обследовали состояние русел и прибрежных зон для оценки антропогенной нагрузки.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Комитет по природным ресурсам водоемы исследования
Новости Спорт

Ленинградские спортсменки помогли сборной России выйти в полуфинал Кубка мира по водному поло

Сборная России по водному поло уверенно стартовала в плей-офф Кубка мира, который проходит в Сиднее.

Ленинградские спортсменки помогли сборной России выйти в полуфинал Кубка мира по водному поло - Сборная России по водному поло уверенно стартовала в плей-офф Кубка мира, который проходит в Сиднее.
Фото: Правительство Ленинградской области

В четвертьфинальном матче наши спортсменки разгромили действующих чемпионок Европы — сборную Нидерландов со счётом 11:6.

В составе национальной команды на турнире выступают две представительницы Ленинградской области — капитан сборной Екатерина Прокофьева и вратарь Эльвира Карнаух. Обе спортсменки защищают цвета киришского клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз».

Следующий матч состоится 24 июля. В полуфинале Кубка мира россиянки встретятся с победителем пары Испания — Венгрия.

Теги

"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" водное поло

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