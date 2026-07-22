ГУ МВД России по СПб и ЛО сообщило о проведении 22 июля межведомственных оперативно-профилактических мероприятий на территории Выборгского района Петербурга.

Как уточнили в ведомстве, меры направлены на минимизацию террористических и иных угроз, связанных с деятельностью диверсионно-террористических формирований, а также на пресечение их возможной деятельности и выявление пособников. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверят соблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами. Отдельное внимание будет уделено пресечению незаконного оборота запрещенных предметов и веществ.

В полиции призвали жителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Для обращений граждан организована «горячая» линия по телефону: 573-10-12.