В Ленинградской области состоялся очередной выпуск слушателей образовательного проекта «Школа фермера». В этом году программа была посвящена агротуризму — это уже 13-й поток проекта. Обучение прошли 42 человека из Ленобласти и Петербурга, среди которых пять ветеранов СВО, осваивающих новую профессию.

«Вы вливаетесь в ряды аграриев региона. Желаю успехов вашим начинаниям — область заинтересована в их реализации и готова оказывать всестороннюю помощь. Ждём вас в комитете со своими бизнес-планами на гранты и субсидии», — вице-губернатор Ленобласти по АПК Олег Малащенко поздравил выпускников и пожелал им успехов в начинаниях.

Для развития сельского туризма в регионе предусмотрены грант «Агротуризм» в размере до 10 миллионов рублей и субсидия на развитие сельского туризма — до 20 миллионов рублей. Кроме того, фермерам доступно более 60 других видов государственной поддержки. В 2025 году общая сумма средств, направленных на поддержку фермеров Ленинградской области, составила около 600 миллионов рублей.

Проект «Школа фермера» реализуется Россельхозбанком, обучение для слушателей бесплатное. Теоретические занятия проходили на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, практические — в ведущих хозяйствах региона. За время существования программы подготовлено 445 специалистов для АПК области.

Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.