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Киеву приказали поднять цены на свет и газ для украинцев

Рубли
Фото: Freepik.

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины начать повышение тарифов на электроэнергию и газ для населения с 2027 года в рамках программы расширенного кредитования EFF.

Как сообщают украинские СМИ, условие выдвинули по итогам первой проверки выполнения Киевом обязательств по программе. До февраля 2027 года украинские власти должны пересмотреть действующую систему субсидирования и создать адресную поддержку для социально уязвимых домохозяйств.

В долгосрочной перспективе МВФ настаивает на переходе к рыночному ценообразованию и отказе от государственного регулирования тарифов.

Сейчас на Украине действует мораторий на повышение стоимости газа, отопления и горячей воды. При этом тарифы на услуги, не подпадающие под ограничения, продолжают пересматривать.

Выполнение требований МВФ влияет на предоставление Украине очередных кредитных траншей.

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Новости Экономика

Путин: ситуация на топливном рынке России имеет временный характер

Состояние российской экономики и ее ключевых отраслей устойчиво, заявил президент.

Ситуация на топливном рынке России имеет временный характер. Состояние экономики находится в устойчивом состоянии, в том числе ее ключевые отрасли. Об этом президент страны Владимир Путин заявил 22 июля на совещании с правительством.

«Состояние отечественной экономики, <...> ее ключевых отраслей, устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что сейчас основной задачей остается стимулирование структурных изменений и запуск нового инвестиционного цикла. В ходе заседания Владимир Путин также озвучил, что рост ВВП в мае достиг 0,3%, а за первые пять месяцев 2026 года — 0,2%.

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Фото на миниатюре: magnific

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