Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины начать повышение тарифов на электроэнергию и газ для населения с 2027 года в рамках программы расширенного кредитования EFF.

Как сообщают украинские СМИ, условие выдвинули по итогам первой проверки выполнения Киевом обязательств по программе. До февраля 2027 года украинские власти должны пересмотреть действующую систему субсидирования и создать адресную поддержку для социально уязвимых домохозяйств.

В долгосрочной перспективе МВФ настаивает на переходе к рыночному ценообразованию и отказе от государственного регулирования тарифов.

Сейчас на Украине действует мораторий на повышение стоимости газа, отопления и горячей воды. При этом тарифы на услуги, не подпадающие под ограничения, продолжают пересматривать.

Выполнение требований МВФ влияет на предоставление Украине очередных кредитных траншей.