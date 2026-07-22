Одиннадцатилетняя девочка получила травму глаза во время игры на улице в Луге, сообщили 22 июля в Педиатрическом университете.

Знакомый бросил палку, которая попала школьнице в лицо. Сначала девочку госпитализировали в Лужскую межрайонную больницу, затем перевели в офтальмологическое отделение Педиатрического университета.

При детальном обследовании повреждений глазного яблока выявлено не было. Травма ограничилась мягкими тканями орбиты. Девочке наложено два шва.

Угрозы для зрения нет. Ребенок находится под наблюдением врачей и получает противовоспалительную и антибактериальную терапию. Специалисты рассчитывают, что при правильном заживлении на веке не останется грубых рубцов.