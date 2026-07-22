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Девочке травмировали глаз на прогулке в Луге

Одиннадцатилетняя девочка получила травму глаза во время игры на улице в Луге, сообщили 22 июля в Педиатрическом университете.

Знакомый бросил палку, которая попала школьнице в лицо. Сначала девочку госпитализировали в Лужскую межрайонную больницу, затем перевели в офтальмологическое отделение Педиатрического университета.

При детальном обследовании повреждений глазного яблока выявлено не было. Травма ограничилась мягкими тканями орбиты. Девочке наложено два шва.

Угрозы для зрения нет. Ребенок находится под наблюдением врачей и получает противовоспалительную и антибактериальную терапию. Специалисты рассчитывают, что при правильном заживлении на веке не останется грубых рубцов.

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06.07.2026
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луга
Новости Социум

В Петербурге может появиться наземное метро

Глава Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин заявил о планах создания системы наземного метро на базе городских электричек.

По его словам, основой будущей сети станет интеграция железной дороги в городской общественный транспорт. Первый шаг уже сделан: в прошлом году было организовано тактовое движение электричек по пяти направлениям, а весной текущего года запущен маршрут Балтийский вокзал – Гатчина. Следующий этап — запуск единого билета. Владельцы карты «Подорожник» смогут пересаживаться между электричками и метро со скидкой.

Власти рассчитывают, что в перспективе наземное метро превратится в сеть городских поездов, способную перевозить до 180 млн пассажиров в год.

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