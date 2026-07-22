Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.
В Калининском районе Петербурга полиция устанавливает обстоятельства аварии, в которой погиб пешеход. Об этом 22 июля сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
Предварительно, ДТП произошло в районе 11:20 часов на проспекте Культуры. 50-летний мужчина пытался перебежать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса грузовика.
«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. По факту аварии проводится проверка», — передает управление.
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