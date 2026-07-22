Сборная России по водному поло уверенно стартовала в плей-офф Кубка мира, который проходит в Сиднее.

В четвертьфинальном матче наши спортсменки разгромили действующих чемпионок Европы — сборную Нидерландов со счётом 11:6.

В составе национальной команды на турнире выступают две представительницы Ленинградской области — капитан сборной Екатерина Прокофьева и вратарь Эльвира Карнаух. Обе спортсменки защищают цвета киришского клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз».

Следующий матч состоится 24 июля. В полуфинале Кубка мира россиянки встретятся с победителем пары Испания — Венгрия.