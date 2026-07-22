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Пешеход погиб под колесами грузовика в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.

В Калининском районе Петербурга полиция устанавливает обстоятельства аварии, в которой погиб пешеход. Об этом 22 июля сообщает региональное управление Госавтоинспекции. 

Предварительно, ДТП произошло в районе 11:20 часов на проспекте Культуры. 50-летний мужчина пытался перебежать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса грузовика.

«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. По факту аварии проводится проверка», — передает управление.

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Ленинградские спортсменки помогли сборной России выйти в полуфинал Кубка мира по водному поло

Сборная России по водному поло уверенно стартовала в плей-офф Кубка мира, который проходит в Сиднее.

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Фото: Правительство Ленинградской области

В четвертьфинальном матче наши спортсменки разгромили действующих чемпионок Европы — сборную Нидерландов со счётом 11:6.

В составе национальной команды на турнире выступают две представительницы Ленинградской области — капитан сборной Екатерина Прокофьева и вратарь Эльвира Карнаух. Обе спортсменки защищают цвета киришского клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз».

Следующий матч состоится 24 июля. В полуфинале Кубка мира россиянки встретятся с победителем пары Испания — Венгрия.

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"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" водное поло

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