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Россельхознадзор обнаружил антибиотики в яйцах птицефабрики «Синявинская»

В Ленобласти Россельхознадзор провел внеплановую проверку на птицефабрике «Синявинская». Причиной стали результаты лабораторных анализов, показавшие наличие антибиотиков в куриных яйцах.

Россельхознадзор обнаружил антибиотики в яйцах птицефабрики «Синявинская» - Россельхознадзор провел внеплановую проверку на птицефабрике «Синявинская». Причиной стали результат
Фото: freepik

Специалисты проверили яйца категорий С0 «Синявинское к завтраку» и С1 «Синявинское деревенское». В обоих случаях в яйцах был обнаружен антибиотик. Нарушение выявили в конце июня во время планового мониторинга качества продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление Россельхознадзора официально приступило к внеплановой проверке на предприятии в середине июля.

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Теги

Яйца Синявинская Птицефабрика Синявинская Ленобласть Россельхознадзор
Для души Новости

Дворцовый мост в Петербурге разведут под «морскую» музыку в честь Дня ВМФ

В ночь на 24, 25 и 26 июля шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят Дню Военно-морского флота России. Дворцовый мост будут разводить под специальный «морской» трек-лист.

Дворцовый мост в Петербурге разведут под «морскую» музыку в честь Дня ВМФ - Шоу начнется с «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра.
Фото: magnific.

Шоу начнется с «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра. Затем прозвучат другие музыкальные фрагменты, отражающие дух морской службы и силу отечественного флота. Среди них — «Марш морской пехоты», «Вечер на рейде» Василия Соловьёва-Седого, «Гвардейский марш ВМФ» Николая Иванова-Радкевича, «Крейсер «Аврора» Владимира Шаинского и Михаила Матусовского, а также марш «Кронштадт» в исполнении Адмиралтейского военно-морского оркестра.

Проект «Поющие мосты» реализуется с 2016 года при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. За время существования шоу его зрителями стали более 20 млн человек.

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18.07.2026
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Дворцовый мост Петербург

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