В Ленобласти Россельхознадзор провел внеплановую проверку на птицефабрике «Синявинская». Причиной стали результаты лабораторных анализов, показавшие наличие антибиотиков в куриных яйцах.
Специалисты проверили яйца категорий С0 «Синявинское к завтраку» и С1 «Синявинское деревенское». В обоих случаях в яйцах был обнаружен антибиотик. Нарушение выявили в конце июня во время планового мониторинга качества продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Управление Россельхознадзора официально приступило к внеплановой проверке на предприятии в середине июля.