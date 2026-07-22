weather 14.2°
$

Главная / Новости / Житель Ленобласти проведет в колонии 7 лет за убийство знакомого

Новости Происшествия

Житель Ленобласти проведет в колонии 7 лет за убийство знакомого

Местный житель задушил приятеля во время застолья.

В Лужском районе 24-летнего мужчину отправили в колонию за убийство знакомого. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По материалам уголовного дела, в начале марта 2026 года ныне осужденный, находясь в квартире в поселке Осьмино, в ходе конфликта задушил своего 30-летнего приятеля. Решением суда злоумышленник на время расследования был помещен под стражу. 

«Судом подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — добавил в СК.

Вам будет интересно
Мужчина пытался зарезать знакомого во время ссоры в центре Петербурга
Фото: Freepik. Мужчину приговорили к 6 годам колонии строгого режима за покушение на убийство знакомого 15 сентября 2025 года возле дома на 1-й Советс...
22.07.2026
121

Фото на миниатюре: СК РФ

Теги

уголовное дело убийство Лужский район
Новости outside

Zeit: в ФРГ будут производить ядерное топливо российского типа с использованием российских технологий

Власти федеральной земли Нижняя Саксония разрешили расширить завод Advanced Nuclear Fuels GmbH в городе Линген для производства топлива для АЭС российского типа.

Как сообщает Die Zeit, предприятие будет выпускать шестигранные тепловыделяющие сборки с использованием технологий российской компании «ТВЭЛ», входящей в «Росатом». Оператором завода является Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая входит во французский концерн Framatome.

Расширение предприятия одобрили при условии соблюдения строгих требований безопасности. Сотрудникам «ТВЭЛ» и «Росатома» запретят доступ на территорию завода. Российское оборудование и программное обеспечение должны пройти независимую проверку и быть изолированы от остальной IT-инфраструктуры предприятия. Все тепловыделяющие элементы, поставляемые из России, будут проходить полный контроль.

Вам будет интересно
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
В ООН назвали преднамеренные атаки на гражданскую инфраструктуру военным преступлением после ударов по складам Wildberries в Тамбовской и Московской...
22.07.2026
942

Теги

ФРГ Россия

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться