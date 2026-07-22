Местный житель задушил приятеля во время застолья.

В Лужском районе 24-летнего мужчину отправили в колонию за убийство знакомого. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По материалам уголовного дела, в начале марта 2026 года ныне осужденный, находясь в квартире в поселке Осьмино, в ходе конфликта задушил своего 30-летнего приятеля. Решением суда злоумышленник на время расследования был помещен под стражу.

«Судом подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — добавил в СК.

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Фото на миниатюре: СК РФ