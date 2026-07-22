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Новости Социум

В Петербурге начнут производство препарата для лечения сложных форм лейкоза

Минздрав РФ выдало регистрационное удостоверение на инновационный препарат «Сибкордия» (вамотиниб) для лечения хронического миелоидного лейкоза.

«Сибкордия» является полностью оригинальной российской разработкой. Полный цикл ее производства находится внутри страны - фармацевтическую субстанцию для препарата синтезирует ООО «Братскхимсинтез» в Иркутской области, а готовую лекарственную форму, упаковку и контроль качества — АО «Фармасинтез-норд» в Петербурге.

Препарат зарегистрирован по процедуре условной регистрации, которая применяется для инновационных лекарственных средств, предназначенных для лечения орфанных и тяжелых заболеваний. Это предусматривает дальнейший сбор данных об эффективности и безопасности препарата после регистрации.

Начало экспортных поставок «Сибкордии» запланировано на 2028 год.

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Теги

минздрав лейкоз Петербург Лекарство
Новости Социум

Ленобласть подготовит более 600 мероприятий к 100-летию региона

Регион с размахом отметит вековой юбилей.

Ленобласть подготовит более 600 мероприятий к 100-летию региона - Регион с размахом отметит вековой юбилей.
Фото: Валентин Илюшин/Онлайн47

В рамках подготовки к празднованию 100-летия Ленинградской области, которое состоится в 2027 году, в регионе запланировано уже порядка 600 различных мероприятий. Они охватят весь юбилейный год, рассказала в ходе пресс-конференции ТАСС вице-губернатор региона — представитель губернатора в Законодательном собрании Анна Данилюк.

«Глобальных задач в преддверии 100-летия очень много. Одна из них — это безопасность. Мы сейчас отрабатываем работу всех служб, чтобы быть максимально готовыми к проведению больших мероприятий», — подчеркнула Анна Данилюк.

При этом юбилейный год не ограничится тремя днями праздника. Торжества начнутся уже с 1 января и продлятся в течение всего года. Для координации масштабной программы уже созданы федеральный и региональный штабы. 

Программа празднования будет крайне насыщенной и разнообразной. Она включит в себя не только творческие фестивали и проекты по благоустройству, но также идеологические инициативы.

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Теги

День рождения Ленобласти 100-летие Ленобласти Анна Данилюк

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