Минздрав РФ выдало регистрационное удостоверение на инновационный препарат «Сибкордия» (вамотиниб) для лечения хронического миелоидного лейкоза.
«Сибкордия» является полностью оригинальной российской разработкой. Полный цикл ее производства находится внутри страны - фармацевтическую субстанцию для препарата синтезирует ООО «Братскхимсинтез» в Иркутской области, а готовую лекарственную форму, упаковку и контроль качества — АО «Фармасинтез-норд» в Петербурге.
Препарат зарегистрирован по процедуре условной регистрации, которая применяется для инновационных лекарственных средств, предназначенных для лечения орфанных и тяжелых заболеваний. Это предусматривает дальнейший сбор данных об эффективности и безопасности препарата после регистрации.
Начало экспортных поставок «Сибкордии» запланировано на 2028 год.