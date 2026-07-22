С начала года в петербургском аэропорту Пулково было забыто более 15 000 личных вещей. Около 4000 из них удалось вернуть владельцам по их обращениям.

Чаще всего вещи оставляют в зоне досмотра и на входе в аэропорт, причем пик забывчивости приходится на ночь и утро. Среди забытых вещей — сумки и чемоданы (до 3 000 находок), документы (около полутора тысяч), а также наушники, ключи и ремни. Среди необычных находок — черепаха, гипсовый бюст древнегреческой богини, топор и бензопила, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Для возврата забытой вещи пассажир должен подтвердить свое право на нее. Сумки идентифицируют по описанию содержимого, а для гаджетов требуется серийный номер. Петербуржцы могут забрать находку после подтверждения личности, а для иногородних вещи отправляют транспортной компанией, и дорога занимает около 4–5 дней.