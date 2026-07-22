Специалисты завершили второй этап мониторинга водоемов.

В Ленинградской области завершили второй этап комплексного мониторинга состояния водоемов. В этом году под пристальное внимание специалистов Комитета по природным ресурсам попали 35 объектов, включая 22 реки, 2 ручья и 11 озер.

В ходе полевых работ, проведенных в июле, экологи отобрали пробы поверхностных вод и донных отложений, а также выполнили замеры глубин на участках, склонных к активному заилению и зарастанию. Лабораторный анализ воды включает проверку более чем по 20 ключевым показателям. Среди них: содержание растворенного кислорода, концентрация соединений азота и фосфора, а также наличие нефтепродуктов и тяжелых металлов.

Параллельно специалисты обследовали состояние русел и прибрежных зон для оценки антропогенной нагрузки.

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