Слово «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» из 55 букв возглавило список самых длинных слов русского языка, составленный АНО «Институт русистики».
Как рассказала профессор кафедры русского языка Казанского федерального университета Ирина Ерофеева, термин образован из иноязычных корней по правилам химической номенклатуры.
На втором месте оказалось слово «превысокомногорассмотрительствующий», которое использовалось в деловой переписке XVIII-XIX веков и ранее попадало в Книгу рекордов Гиннесса.
В список также вошло слово «водогрязеторфопарафинолечение». Оно обозначает метод физиотерапии с использованием минеральных вод, грязей и парафина.
Среди других длинных терминов оказались «тифлосурдоолигофренопедагогика» и «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин».
По словам филолога, подобный способ образования сложных слов был заимствован из греческого языка. При этом в повседневной речи обычно используются более короткие аналоги.