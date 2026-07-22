weather 14.2°
$

Главная / Для души / Названы самые длинные слова в русском языке. Одно из них состоит из 55 букв

Для души Новости

Названы самые длинные слова в русском языке. Одно из них состоит из 55 букв

Слово «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» из 55 букв возглавило список самых длинных слов русского языка, составленный АНО «Институт русистики».

Как рассказала профессор кафедры русского языка Казанского федерального университета Ирина Ерофеева, термин образован из иноязычных корней по правилам химической номенклатуры.

На втором месте оказалось слово «превысокомногорассмотрительствующий», которое использовалось в деловой переписке XVIII-XIX веков и ранее попадало в Книгу рекордов Гиннесса.

В список также вошло слово «водогрязеторфопарафинолечение». Оно обозначает метод физиотерапии с использованием минеральных вод, грязей и парафина.

Среди других длинных терминов оказались «тифлосурдоолигофренопедагогика» и «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин».

По словам филолога, подобный способ образования сложных слов был заимствован из греческого языка. При этом в повседневной речи обычно используются более короткие аналоги.

Вам будет интересно
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Кереки стали самым малочисленным коренным народом России, по данным Федерального агентства по делам национальностей. Как сообщили в ФАДН в ответ на за...
11.05.2026
1350

Теги

самые длинные слова русский язык Россия
Новости Социум

В Ленобласти проверили состояние рек и озер

Специалисты завершили второй этап мониторинга водоемов. 

В Ленинградской области завершили второй этап комплексного мониторинга состояния водоемов. В этом году под пристальное внимание специалистов Комитета по природным ресурсам попали 35 объектов, включая 22 реки, 2 ручья и 11 озер.

В ходе полевых работ, проведенных в июле, экологи отобрали пробы поверхностных вод и донных отложений, а также выполнили замеры глубин на участках, склонных к активному заилению и зарастанию. Лабораторный анализ воды включает проверку более чем по 20 ключевым показателям. Среди них: содержание растворенного кислорода, концентрация соединений азота и фосфора, а также наличие нефтепродуктов и тяжелых металлов.

Параллельно специалисты обследовали состояние русел и прибрежных зон для оценки антропогенной нагрузки.

Вам будет интересно
Магнитная буря накроет Землю 23 июля
Ученые прогнозируют рост геомагнитной активности уже с вечера среды. Фото: ИКИ РАНВ ночь на 23 июля на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщае...
22.07.2026
146

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Комитет по природным ресурсам водоемы исследования

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться