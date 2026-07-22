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Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 23 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 109 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размывов обочины.

 М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 658 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

км 671 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.  

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:      

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 0-49-0 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00 до 17:00, скашивание травы на откосах, в полосе отвода.

км 40, 49 ограничение скорости движения в оба направления правая сторона с 08:00 до 17:00, замена МБО.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 393 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;

км 61 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, установка дорожного знака;

км 100-110 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 100-114 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 140-142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 134-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 24-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00,  уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37 +транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37 +транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения и покраска перильного ограждения;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 65-78 +транспортная развязка км 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

км 37-78+ транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 138-139 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, , скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную

км 126-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 9-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16-40 ограничение скорости движения в направлении МТП с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с а/б покрытия механическим способом (ПУМ).

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

км 118, км 123-124 ограничение скорости движения прямой ход с 08:00 до 18:00, устранение деформации СБО;

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00 до 17:00, скашивание травы на откосах, в полосе отвода;

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 56, 57, 74, 76 - ограничение скорости движения в оба направления до 50 км/час с 09:00 до 17:00 с установкой схемы ОДД, ямочный ремонт.

км 140-112-140 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт.

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине, откосах, в полосе отвода.

км 145 Тр. Развязка ограничение скорости движения с 08:00 до 17:00, механическая уборка смета от бордюрного камня.

Теги

ограничения движения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Новости Социум

Перинатальный центр Ленобласти за неделю принял на свет более 110 малышей

Больше половины из них — мальчики.

Перинатальный центр Ленобласти за неделю принял на свет более 110 малышей - Больше половины из них — мальчики.
Фото: Ленинградский областной перинатальный центр

За минувшую неделю в стенах Ленинградского областного перинатального центра родились 113 малышей — 67 мальчиков и 46 девочек. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения 22 июля.

Сразу две роженицы стали мамами двойняшек, а 24 многодетных женщин выбрали медучреждение для появления на свет третьего и последующего ребенка.

«Поздравляем всех наших мамочек и их семьи с рождением!», — обратилась команда медучреждения к счастливым родителям. 

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Теги

Ленинградский областной перинатальный центр рождаемость

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