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В Тосненском районе прошли тактико-специальные учения экстренных служб

В Тосненском районе Ленобласти состоялись тактико-специальные учения с участием экстренных служб региона с отработкой ДТП и обнаружения БПЛА.

В Тосненском районе прошли тактико-специальные учения экстренных служб - В Тосненском районе Ленобласти состоялись тактико-специальные учения с участием экстренных служб рег
Фото: Правительство Ленинградской области

В ходе мероприятий были отработаны два основных сценария. Первый — ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и автоцистерны, перевозящей аммиак. Второй — действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата вблизи критической инфраструктуры.

В учениях приняли участие специалисты поисково-спасательных отрядов, химико-радиометрическая лаборатория Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, сотрудники МЧС, медицинские работники и экипаж дорожно-патрульной службы. Совместная тренировка была направлена на повышение слаженности взаимодействия между ведомствами и отработку алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях, требующих быстрого и скоординированного реагирования.

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01.07.2026
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Тосненский район Спасатели в Ленобласти
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Полиция проверила стройгородок в Славянке

Полиция Петербурга провела очередной миграционный рейд. Проверка в этот раз прошла на территории строящегося жилого комплекса в микрорайоне Славянка.

Полиция проверила стройгородок в Славянке - Полицейские проверили документы почти у 200 человек, в том числе у 56 иностранных граждан.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полицейские проверили документы почти у 200 человек, в том числе у 56 иностранных граждан. Установлено, что часть рабочих проживала в строительном городке, а некоторые — в недостроенных квартирах. Несколько человек попытались скрыться от проверки, укрывшись за насыпями песка.

По итогам рейда выявлено 10 нарушителей миграционного законодательства. Их доставили в отдел полиции для проведения дополнительной проверки и последующего привлечения к административной ответственности.

Кроме того, в отношении двоих иностранцев составлены административные протоколы за уклонение от исполнения ранее назначенного наказания в виде самостоятельного контролируемого выезда из Российской Федерации. Теперь их ждет принудительное выдворение.

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