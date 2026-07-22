Расписание движения автобуса №651 «Поселок Новогорелово — Петербург —Ломоносов — ж/д вокзал» изменится с 25 июля. Корректировки коснутся времени отправления автобусов от начального и конечного пунктов маршрута.
Новое расписание:
- из поселка Новогорелово автобусы будут отправляться ежедневно в 06:00, 07:10, 09:30, 11:55, 13:25, 15:50, 17:20 и 19:00.
- от железнодорожного вокзала Ломоносова рейсы будут выполняться ежедневно в 05:40, 07:45, 09:22, 11:45, 13:40, 15:45, 17:25 и 19:00.
Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с обновленным расписанием и учитывать изменения при планировании поездок.