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Новости Социум

С 25 июля изменится расписание автобуса №651

Расписание движения автобуса №651 «Поселок Новогорелово — Петербург —Ломоносов — ж/д вокзал» изменится с 25 июля. Корректировки коснутся времени отправления автобусов от начального и конечного пунктов маршрута.

Новое расписание:

  • из поселка Новогорелово автобусы будут отправляться ежедневно в 06:00, 07:10, 09:30, 11:55, 13:25, 15:50, 17:20 и 19:00.

  • от железнодорожного вокзала Ломоносова рейсы будут выполняться ежедневно в 05:40, 07:45, 09:22, 11:45, 13:40, 15:45, 17:25 и 19:00.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с обновленным расписанием и учитывать изменения при планировании поездок.

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автобус Петербург Новогорелово
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Комитет по природным ресурсам водоемы исследования

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