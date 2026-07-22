Маршруты автобусов №№ 76 и 227 изменятся с 22 по 28 июля из-за работ на инженерных коммуникациях на четной стороне набережной Черной речки в Санкт-Петербурге, сообщает «МК в Питере».

Автобусы, следующие от станции метро «Пионерская», будут объезжать закрытый участок по Коломяжскому путепроводу, набережной Черной речки, Ланскому шоссе, Новосибирской и Торжковской улицам, а также улице Академика Крылова. После объезда транспорт вернется на обычные маршруты.

На время ремонта на Ланском шоссе рядом с набережной Черной речки организуют временную остановку. Ограничения будут действовать до 28 июля включительно.