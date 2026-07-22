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Новости Спорт

Ленинградские спортсменки помогли сборной России выйти в полуфинал Кубка мира по водному поло

Сборная России по водному поло уверенно стартовала в плей-офф Кубка мира, который проходит в Сиднее.

Ленинградские спортсменки помогли сборной России выйти в полуфинал Кубка мира по водному поло - Сборная России по водному поло уверенно стартовала в плей-офф Кубка мира, который проходит в Сиднее.
Фото: Правительство Ленинградской области

В четвертьфинальном матче наши спортсменки разгромили действующих чемпионок Европы — сборную Нидерландов со счётом 11:6.

В составе национальной команды на турнире выступают две представительницы Ленинградской области — капитан сборной Екатерина Прокофьева и вратарь Эльвира Карнаух. Обе спортсменки защищают цвета киришского клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз».

Следующий матч состоится 24 июля. В полуфинале Кубка мира россиянки встретятся с победителем пары Испания — Венгрия.

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"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" водное поло
Новости Социум

В Тосненском районе прошли тактико-специальные учения экстренных служб

В Тосненском районе Ленобласти состоялись тактико-специальные учения с участием экстренных служб региона с отработкой ДТП и обнаружения БПЛА.

В Тосненском районе прошли тактико-специальные учения экстренных служб - В Тосненском районе Ленобласти состоялись тактико-специальные учения с участием экстренных служб рег
Фото: Правительство Ленинградской области

В ходе мероприятий были отработаны два основных сценария. Первый — ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и автоцистерны, перевозящей аммиак. Второй — действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата вблизи критической инфраструктуры.

В учениях приняли участие специалисты поисково-спасательных отрядов, химико-радиометрическая лаборатория Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, сотрудники МЧС, медицинские работники и экипаж дорожно-патрульной службы. Совместная тренировка была направлена на повышение слаженности взаимодействия между ведомствами и отработку алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях, требующих быстрого и скоординированного реагирования.

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01.07.2026
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Теги

Тосненский район Спасатели в Ленобласти

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