В Тосненском районе Ленобласти состоялись тактико-специальные учения с участием экстренных служб региона с отработкой ДТП и обнаружения БПЛА.

В ходе мероприятий были отработаны два основных сценария. Первый — ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и автоцистерны, перевозящей аммиак. Второй — действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата вблизи критической инфраструктуры.

В учениях приняли участие специалисты поисково-спасательных отрядов, химико-радиометрическая лаборатория Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, сотрудники МЧС, медицинские работники и экипаж дорожно-патрульной службы. Совместная тренировка была направлена на повышение слаженности взаимодействия между ведомствами и отработку алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях, требующих быстрого и скоординированного реагирования.